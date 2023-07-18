Актриса Ліндсі Лохан уперше стала мамою

Хлопчик народився в Дубаї, де живе Ліндсі зі своїм чоловіком.

37-річна акторка Ліндсі Лохан, одна з найяскравіших бунтарок початку 2000-х, уперше стала мамою, народивши чоловікові-фінансисту Бадеру Шаммасу сина, пише TMZ.

Хлопчик з'явився на світ у Дубаї, де живе пара. Новонародженого назвали Луаєм. Луай — це арабське ім'я, що означає "щит або захисник".

"Сім'я на сьомому небі від любові", — заявив ЗМІ представник подружжя.

Члени сім'ї Ліндсі скоро вирушать у Дубай, щоб зустрітися з Луаєм.

Ліндсі прославилася завдяки своїм ролям у таких фільмах як "Пастка для батьків", "Чумова п'ятниця" та "Погані дівчата". Однак слава в ранньому віці мала і темний бік: алкогольна та наркотична залежність, постійні вечірки, проблеми з батьками, публічні скандали.

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Багато хто не вірив, що Лохан зуміє повернутися до нормального життя, проте вона взялася за голову. За рішенням суду актриса відвідувала реабілітаційний центр, а 2021 року налагодилося і її особисте життя. В Instagram вона повідомила про свої заручини з фінансистом Бадером Шаммасом.

"Моя любов. Моє життя. Моя сім'я. Моє майбутнє", — написала Ліндсі, розповідаючи про свого нареченого.

Пара пов'язала себе узами шлюбу 3 квітня 2022 року. Рік потому, у березні 2023 року, зірка оголосила, що чекає на першу дитину від Бадера.

Раніше Фокус писав, що за кілька днів до пологів Ліндсі Лохан показала, як оформила дитячу кімнату для свого малюка. Також ми писали, як вона розповіла чоловікові про вагітність.