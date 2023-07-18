Джордж Клуні з дружиною відпочивають на озері Комо (фото)

Зіркова пара проводить літню відпустку в Італії.

62-річний американський актор Джордж Клуні був помічений з дружиною Амаль на побаченні. Про це пише People.

Зіркова пара була помічена за романтичною вечерею в Grand Hotel Tremezzo на березі знаменитого озера Комо в Італії.

Британська юристка ліванського походження Амаль була в романтичній білій максі-сукні в підлогу з розрізом, а голлівудський актор вибрав класичний одяг, одягнувши сірий костюм із чорними ґудзиками.

У той час як озеро є популярним місцем літньої відпустки, це також другий дім для Джорджа та Амаль, які володіють віллою на березі Комо.

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Протягом багатьох років Клуні приймав у себе вдома багатьох відомих друзів. У 2018 році Дженніфер Еністон зупинилася в цьому будинку під час зйомок своєї комедії "Загадкове вбивство".

Джордж та Амаль Клуні

Інші відомі люди, які мають власні будинки в регіоні, включають Донателлу Версаче та Джорджа Лукаса. А нещодавно тут побували Бейонсе і JAY-Z, а також Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які провели медовий місяць на озері після свого весілля в Джорджії влітку 2022 року.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Джордж та Амаль Клуні одружилися у 2014 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей.

Нагадаємо, Джордж Клуні відвідав публічний захід без дружини.

Також Фокус писав про ставлення Джорджа Клуні до нового роману Бреда Пітта.