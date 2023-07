Джерело молодості. Топ-7 продуктів, які зупинять старіння

У всі часи люди шукали джерело молодості, яке допоможе прожити довге і здорове життя. Дослідження доводять, що секрет довголіття насправді простий і криється в продуктах харчування, які складають наш раціон.

Старіння — неминуче, але ви можете подбати про те, щоб прожити довше і набагато рідше хворіти. Вчені довели, що старіння залежить не тільки від генетики, а й від того, що потрапляє до вас у тарілку. Харчові звички, любов до певних продуктів, ваш раціон харчування — безпосередньо впливають на якість та тривалість вашого життя. Про це пише Eat This, Not That.

"Ключ у тому, щоб уникати оброблених продуктів, які часто містять багато шкідливих для здоров'я жирів, цукрів і натрію, і можуть сприяти різним проблемам зі здоров'ям", — каже доктор медичних наук Анант Вінджамурі.

Фото: Alessandro Biascioli/Getty Images

І це насправді так, харчування відіграє ключову роль у нашому старінні та є важливим фактором, який впливає на наше здоров'я та якість життя загалом. "Дієта, багата на різноманітні рослинні продукти — фрукти, овочі, цільнозернові, бобові, горіхи та насіння — пов'язана з більш тривалою і здоровою тривалістю життя. Ці продукти містять велику кількість фітохімічних речовин та флавоноїдів, сполук, що володіють антиоксидантними, протизапальними й антиканцерогенними властивостями", — каже доктор Вінджамурі.

Звісно, не існує одного чарівного продукту для довголіття, але є безліч продуктів, поєднуючи які ви зможете зміцнити своє здоров'я та запобігти ризику різних захворювань. Наприклад, у місцях, де зосереджено найбільше довгожителів, люди вживають велику кількість рослинної їжі, мало м'яса та оброблених продуктів.

Ось сім продуктів, які можуть допомогти вам прожити довге і здорове життя.

Горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Дослідження PREDIMED щодо втручання в харчування виявило, що у людей, які дотримуються середземноморської дієти з високим вмістом жирів, значно нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань, порівняно з дієтою зі зниженим вмістом жирів.

Згідно з результатами дослідження, група, яка їла горіхи, мала на 39% нижчий ризик смертності.

Мигдаль, арахіс, фундук, волоський горіх — ці горіхи або їхня суміш обов'язково мають бути присутніми у вашому раціоні. "Горіхи багаті ненасиченими жирами, клітковиною, антиоксидантами і деякими вітамінами та мінералами, які в сукупності сприяють здоров'ю серця, допомагають контролювати вагу і, можливо, сприяють довголіттю", — каже доктор Вінджамурі.

Куркума

Фото: Pixabay

Доктор Вінджамурі зазначає, що куркума є основним інгредієнтом індійської кухні та містить куркумін — біоактивну сполуку з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Хронічне запалення є основним фактором багатьох захворювань, пов'язаних зі старінням, і протизапальна дія куркуміну може допомогти пом'якшити цей вплив. Куркумін також пов'язаний із низьким ризиком серцево-судинних захворювань, які є однією з основних причин смерті в усьому світі.

Оливкова олія

Фото: Freepik

Оливкова олія першого віджиму містить корисні жири та багата на антиоксиданти. Дослідження 2022 року, опубліковане в Журналі Американського коледжу кардіологів, показало, що у людей, які вживали понад пів столової ложки оливкової олії на день, ризик смерті був на 19% нижчий, ніж у тих, хто вживав її рідко. У людей, які на постійній основі вживають оливкову олію, на 29% знижено ризик розвитку хвороби Альцгеймера, на 19% — ризик серцево-судинних захворювань, на 17% — ризик смерті від раку.

Зелений чай

Фото: Pixabay

Коли обиратимете, що випити вранці, щоб підбадьоритися, замість кави зупиність свій вибір на зеленому чаї. "Зелений чай багатий на кверцетин, рослинний флавоноїд, який має антиоксидантні, протизапальні та протиракові властивості", — пояснює доктор Вінджамурі.

Вчені вважають, що кверцетин може усувати старіючі клітини, які перестали ділитися, і таким чином сприяти уповільненню старіння.

За словами доктора Вінджамурі, вважається, що кверцетин активує ген SIRT1, який відіграє ключову роль у довголітті, підвищуючи здатність організму відновлювати ДНК.

Цибуля

Фото: Freepik

Цибуля є найбагатшим джерелом кверцетину, антиоксиданту, що має захисну функцію проти старіння. Клінічне дослідження 2021 року показало, що вживання в їжу багатої на кверцетин цибулі допомагає поліпшити когнітивні функції. Не обов'язково їсти її сирою, існує безліч способів включити її у свій раціон харчування. Можна маринувати або карамелізувати цибулю, додавати в омлет або салат.

Цільнозернові продукти

Щоб прожити довге життя, не потрібно відмовлятися від вуглеводів, особливо складних. Згідно з дослідженням 2016 року, люди, які з'їдали близько 1,5 скибочки цільнощернового хліба на день, мали нижчий ризик передчасної смерті, порівняно з тими, хто їв менше або взагалі не вживав цільнозернових продуктів.

Не обов'язково їсти хліб, ви можете додати до свого щоденного раціону інші цільнозернові продукти, наприклад, цільнозернову вівсянку або дикий рис.

Ягоди

Фото: Pixabay

Ягоди містять особливий тип антиоксидантів — флавоноїди, які продовжують життя. Дослідники виявили тісний зв'язок між вживанням у їжу продуктів, багатих на флавоноїди, особливо чорниці та полуниці, та нижчим ризиком смертності від різних причин.

Нагадаємо, середземноморська дієта корисна для здоров'я й допоможе дожити до 100 років

Раніше Фокус писав про те, що є певні вікові проміжки, коли схуднути та привести свою фігуру в норму максимально легко.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.