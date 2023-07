Які продукти потрібно виключити, щоб схуднути: 7 ворогів вашої талії

Хочете зменшити талію і схуднути? Виключіть ці продукти зі свого раціону якомога швидше.

Боротьба із жиром на животі або "вушками" на боках може бути тривалою і безрезультатною. Скорочення калорій, вживання більшої кількості білка та контроль вуглеводів — популярні способи скинути зайві кілограми. Ці методи можуть допомогти в боротьбі з небажаним жиром на животі, але є певні продукти, на які варто звернути увагу, якщо ви хочете схуднути цього літа. Якщо ви все ще їсте ці продукти, то навряд чи в найближчому майбутньому позбудетеся жиру на животі. Про це пише Eat This, Not That.

На появу абдомінального жиру може впливати низка чинників, включно з гормонами і статтю. Звичайно, вибір продуктів харчування також може зіграти важливу роль. Споживання більшої кількості калорій, ніж ви спалюєте на день, може призвести до збільшення ваги. Крім того, на вашу вагу і жирову масу можуть впливати типи калорій, які ви обираєте. Згідно з дослідженнями, споживання великої кількості доданого цукру сприяє ожирінню.

Для того щоб схуднути, потрібно змінити свої харчові звички та ретельно стежити за тим, що потрапляє у вашу тарілку. Якщо ви продовжуватимете їсти ці 7 продуктів, то навряд чи зможете швидко схуднути.

Пироги

Фото: Getty Images

Різні пироги — це солодкий та доступний десерт на святах й урочистостях. Проте, навіть пироги з фруктами, можуть містити величезну кількість доданого цукру. Хоча рецепти пирогів різняться, ви можете легко знайти порцію пирога, що містить понад 25 грамів доданого цукру. Американська кардіологічна асоціація рекомендує жінкам споживати не більше 25 грамів (100 калорій) доданого цукру на день, тоді як чоловікам слід обмежити їх споживання до 36 грамів (150 калорій). Це означає, що на один шматок пирога може піти весь ваш денний бюджет на цукор.

Брауні

Ще один улюблений десерт, брауні, також відомий великим вмістом цукру. Під час приготування домашніх тістечок використовується велика кількість цукру, не кажучи вже про цукор, який міститься в шоколаді. Така кількість доданого цукру може зруйнувати всі ваші плани щодо втрати ваги.

Під час випікання, ви можете використовувати шматочки темного шоколаду з низьким вмістом цукру, щоб скоротити його кількість у своїх тістечках. Крім того, розгляньте можливість заміни частини цукрового піску на непідсолоджене яблучне пюре, це також чудовий метод знизити кількість цукру в десерті.

Знежирений йогурт

Фото: Pexels

Попри те, що знежирений йогурт позиціонується як дієтичний продукт, він часто є прихованим джерелом доданого цукру. Наприклад, в одній порції може бути понад 17 г цукру. Хоча цей продукт може містити менше 150 калорій, що робить його корисним для здоров'я, він може уповільнювати процес схуднення.

Замість цього шукайте йогурт із високим вмістом білка та низьким вмістом цукру. Крім зниження споживання цукру, ця заміна збільшить кількість білка у вашому раціоні, що може призвести до зниження добової калорійності.

Злакові батончики

Злакові батончики, популярний продукт для сніданку, не містять інгредієнтів, що насичують. У більшості з них мінімальна кількість білка та клітковини, внаслідок чого ви отримуєте менш ситну їжу або перекус, не кажучи вже про високий вміст цукру в багатьох із цих батончиків.

Якщо ви шукаєте батончик для швидкого перекусу, обирайте варіант із менш ніж 6 грамами доданого цукру, щонайменше 8 грамами білка і 2 грамами клітковини.

Гранола

Фото: Pexels

Незалежно від того, чи використовуєте ви мюслі як начинку для йогурту, чи їсте в мисці з молоком, вони також можуть завадити вам позбутися жиру на животі. Гранолу часто готують з маслом, горіхами, насінням і доданим цукром, що робить її більш калорійною. У той час як горіхи, насіння та овес у мюслі є насичувальними інгредієнтами через вміст у них білка і клітковини, доданий цукор, сухофрукти та олія можуть стати не найкориснішим джерелом калорій.

Наступного разу подумайте про те, щоб приготувати гранолу вдома і використати менше цукру та олії, ніж у магазинній версії.

Соус барбекю

Ароматний спосіб прикрасити м'ясо на грилі. Можливо, вас здивує кількість цукру в соусі барбекю: у двох столових ложках соусу може бути близько 10 г цукру, а багато хто при приготуванні використовує набагато більше.

Якщо ви хочете зменшити кількість цукру, яку ви отримуєте з соусу барбекю, але все ж таки хочете додати аромату своєму м'ясу, спробуйте заздалегідь замаринувати його з травами, спеціями, часником, гірчицею та яблучним оцтом для аромату, але без цукру.

Сухофрукти

Фото: Freepik

І останнє, але не менш важливе: якщо ви хочете позбутися жиру на животі, відмовтеся від сухофруктів! Сухофрукти можуть бути джерелом клітковини та заліза, але багато сортів містять значну кількість доданого цукру. Родзинки традиційно не містять доданого цукру, але в більшості інших сухофруктів він присутній. Краще віддайте перевагу цілим фруктам, бо вони містять більше клітковини та об'єму на порцію. Але якщо сухофрукти необхідні для вас, шукайте ті, які не містять доданого цукру і не завадять вам у процесі схуднення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.