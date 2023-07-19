Колишній чоловік Емілі Ратаковскі втратив роботу і бізнес

Себастьян Бер-МакКлард був би одним із трьох засновників продюсерської компанії Elara Pictures.

Кінопродюсера Себастьяна Беара-МакКларда звільнено з продюсерської компанії Elara Pictures, яку він заснував 2014 року разом із режисером Бенні Сафді та Джошуа Сафді, котрий також є режисером, а ще й грає в кіно. Причиною стали звинувачення в сексуальних домаганнях, пише GQ.

Одразу кілька жінок звинуватили колишнього чоловіка Емілі Ратаковскі в "тривожній поведінці" і домаганнях.

Бенні першим порушив мовчання через три місяці після виходу викривальної статті про поведінку Беара-МакКларда у виданні Variety.

"Це огидно, і коли ви дізнаєтеся про когось щось, чого ви не усвідомлювали, ви просто повинні бути набагато обережнішими. Це багато, і це не те, що ви хочете, щоб це сталося з ким-небудь. І коли ви про це дізнаєтеся, єдине, що ви можете зробити, це просто взяти все під контроль", — заявив він.

У матеріалі натякалося і на незадовільну поведінку Сафді. Одна з обвинувачок розповіла про свій травмуючий досвід зйомок сцени для їхнього фільму "Хороші часи", яка не увійшла в остаточний варіант.

Шлюб Емілі та Себастьяна був недовгим

Після того як Беар-МакКлард зв'язався з нею в Instagram, 17-річну дівчину нібито вмовили зіграти повністю оголену сексуальну сцену з невідомим актором-чоловіком, який запитав, чи може він проникнути в неї.

Брати Сафді були присутні при зйомці сцени. За словами дівчини, вона не очікувала такого.

"Я була абсолютно приголомшена і налякана. Мій розлад тільки посилився, коли невідомий мені актор прошепотів на вухо, чи може він увійти в мене, поки працювали камери. Я сказала "ні""."''

Вона додала, що почала спати з Беаром-МакКлардом, незважаючи на те, що їй було 17 років, і пара продовжувала стосунки за обопільною згодою понад два роки.

Друга жінка, якій на момент інциденту було 18 років, також стверджує, що до неї залицявся тоді ще одружений Беар-МакКлард. Він зв'язався з нею в Instagram і пообіцяв зробити з неї зірку під час роботи над "Неограненными драгоценностями", де знявся Адам Сендлер.

Емілі Ратаковскі розлучилася з чоловіком, дізнавшись про його зради, 2022 року після чотирьох років шлюбу, незважаючи на те, що у них підростає син Сильвестр .

Модель ніяк не стала коментувати чутки і вважала за краще зберігати мовчання.

Бенні Сафді, який нині грає головну роль у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер", також розповів про нинішній професійний розрив зі своїм старшим братом Джошем.

"Ми працюємо над безліччю документальних фільмів, і це постійний потік ідей. Я просто подумав: добре, є речі, які я хочу дослідити. Вони не обов'язково зараз збігаються з Джошем. Тож це менталітет "розділяй і володарюй". Він хоче розповісти цю історію. Він може піти і зробити це. Я збираюся піти і зробити кілька інших речей. Це здається природним розвитком подій", — додав він.

Раніше Фокус писав, що Емілі Ратаковскі повезла сина до Франції і нарвалася на критику через свою зовнішність під час прогулянки кладовищем.