Марго Роббі до "Барбі". Пластичний хірург розповів про всі операції актриси

Уже сьогодні в кінотеатрах можна подивитися фільм "Барбі" — найочікуваніший фільм цього літа. На честь прем'єри, спеціально для Фокусу, відомий пластичний хірург Віктор Кемкін зробив детальний розбір зовнішності головної актриси Марго Роббі.

20 липня 2023 року в прокат виходить фільм "Барбі" режисерки Ґрети Ґервіґ з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях. 33-річна акторка стала справжньою суперзіркою, завдяки низці ролей у фільмах, які й принесли їй популярність. Ми вирішили поглянути на фотографії Марго Роббі, порівняти, як змінювалася зовнішність голлівудської актриси і зрозуміти, чи вдавалася вона до хірургічних втручань. У цьому Фокусу допоміг український пластичний хірург Віктор Кемкін, який зробив детальний аналіз зовнішності Марго Роббі.

Фото: Getty Images

"Красуня Марго Роббі. Божевільна Гарлі Квін, меркантильна дружина вовка з Волл-стріт, талановита фігуристка Тоня, неперевершена дружина Романа Поланскі — Шарон Тейт. Скільки ролей, але всі блискуче зіграні однією талановитою і неймовірно красивою жінкою. Таким ліричним відступом хотілося висловити своє захоплення цією австралійською актрисою!

Отже, розберемо детальніше саме зовнішність Марго Роббі, точніше, ймовірні хірургічні втручання. Відразу хочу зробити ремарку, що це лише моя суб'єктивна думка. Зробити детальний і стовідсотковий розбір за фото, без особистого огляду, — досить складно. Але спробуємо!", — каже пластичний хірург Віктор Кемкін.

Фото: Getty Images

"Хочу зауважити, що до серйозних і кардинальних змін Марго Роббі не вдавалася, адже на всіх фото вона має приблизно однаковий вигляд. Найімовірніше, людині, яка не має практики пластичної хірургії, важко буде знайти відмінності. Але що помітив я? Перше — це різницю в об'ємі щік і формі обличчя. Раніше в акторки була квадратна форма обличчя і пухкі щічки, а зараз у неї високі вилиці. Найімовірніше, Марго видалила грудки Біша і коригувала нижню третину обличчя, а саме — підборіддя", — зазначає Віктор Кемкін.

Марго Роббі

"Якщо порівняти фото на початку кар'єри і зараз — видно, наскільки красивим і точним став контур обличчя, рельєф вилиць. Також зникла "дитяча" припухлість щік", — каже він.

Марго Роббі, 2009 рік

"Можу припустити, що була проведена ринопластика. Адже порівнюючи фото, бачу, що ніс став акуратніший, має ідеальну форму та симетрію. Особливо ювелірним став кінчик носа", — наголосив пластичний хірург.

Марго Роббі

"Щодо губ — чудово видно, як змінилася їхня форма. Найімовірніше були ін'єкції гіалуроновою кислотою з метою корекції. Об'єм губ Марго завжди був гарним, але з набуттям популярності, під час посмішки, в актриси зникла асиметрія губ", — зазначає Віктор Кемкін.

Марго Роббі на прем'єрі в Лос-Анджелесі

"Хоча косметологія не входить до сфери моєї спеціалізації, але помітив, що в юності Марго мала великі проблеми зі шкірою, але зараз навіть не помітно слідів від постакне. Можливо, робила лазерне шліфування обличчя та акупунктура", — зазначає він.

Марго Роббі

"Думаю, що, окрім того, як регулярно відвідувати косметолога, актриса також веде здоровий спосіб життя. Адже догляд за шкірою — це цілий комплекс заходів. Мій висновок такий — пластика мала місце, але вона зроблена досить грамотно, в міру. Особисто для мене, Марго Роббі, — яскравий приклад того, як пластична хірургія може підкреслити природну красу людини!" — підсумував Віктор Кемкін.

Нагадаємо, Марго Роббі відмовилася від рожевого і відтворила вінтажний образ Барбі 1960 року.

Раніше Фокус писав про те, що Марго Роббі штрафувала тих, хто не носив рожеве на зйомках "Барбі".