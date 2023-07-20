Марго Роббі знялася для обкладинки австралійського Vogue (фото)

Хоч номер і присвячений її ролі в новому фільмі "Барбі", але актриса вирішила відійти від лялькових образів.

Марго Роббі знялася в стильній фотосесії для нового номера Vogue Australia, присвяченого її новому фільму "Барбі", а також дала невелике інтерв'ю. І рожевого кольору, в якому всі вже звикли бачити актрису, на знімках було по мінімуму.

Марго носила безліч вбрань у стилі Барбі для просування нового фільму про культову ляльку Mattel.

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Але для своєї останньої фотосесії для Vogue Australia 33-річна австралійська акторка вирішила змінити ситуацію.

Марго Роббі для Vogue Australia

Для обкладинки вона позувала в топі, спідниці та чоботях Balenciaga, доповнених сережками Bulgari. А на інших фото з'явилася в квітковій сукні та інших стильних образах. Зокрема й прозорій пластиковій сукні від Paco Rabanne. Стильних, але не лялькових, що явно означає — "Барбі-божевілля", спровоковане новим фільмом і самою Марго, пішло на спад.

В інтерв'ю журналу Марго розповідає про свій новий фільм і всесвітній ажіотаж, який він викликав, зізнаючись, що ніколи не відчувала нічого подібного.

"Це здається іншим. Фільми за коміксами — це, безумовно, галас", — сказала Марго, маючи на увазі свою роль Гарлі Квінн у "Загоні самогубців".

"Але в Барбі є щось таке, чого я раніше не відчувала. Ніби вибухнуло те, що ми так довго стримували в собі. Це було божевілля", — зізналася актриса.

І вона повідомила, що мріє стати режисером. Надихнули її на цей крок бесіди з режисеркою "Барбі" Гретою Гервіг.

"Я хочу бути режисером. Розмова з Гретою про це була найбільш мотиваційною і корисною. Для мене режисура — це привілей, а не право. Грета сповнена блискучих порад. Я просто хочу бути Гретою, коли виросту", — пожартувала Марго під кінець інтерв'ю.

Наразі Марго перебуває у світовому турне з просування фільму "Барбі", зокрема Америкою, Океанією та Східною Азією.

Це вже вчетверте, коли Марго Роббі з'являється на обкладинці австралійського Vogue, а головний редактор Крістін Сентенера називає це "очевидним вибором". Перший раз для обкладинки "модної біблії" Марго знялася ще 2015 року.

А на сам фільм "Барбі" вже почали з'являтися перші відгуки кінокритиків. Офіційна прем'єра відбудеться тільки завтра, 21 липня.

Критики у своїх враженнях розходяться: одні називають фільм "незв'язним", інші зазначають, що він вийшов кумедним і таким, що "балансує між дурістю і серйозністю".

А сам факт того, що два найочікуваніші фільми цього літа: "Оппенгеймер" і "Барбі" — виходять в один день, 21 липня, породив кумедний флешмоб, який уже прозвали в соцмережах "Барбенгеймером".

А тим часом журналістка Фокуса вже встигла подивитися гучний ще до прем'єри фільм "Барбі" і готова поділитися своїми враженнями в рецензії без спойлерів.