Гейлі Бібер у шовковистій мінісукні вирушила на побачення з Джастіном (фото)

Зіркова пара відвідала ресторан L'Artusi в Нью-Йорку.

26-річна американська модель Гейлі Бібер вирушила на побачення з Джастіном Бібером у мінісукні. Про це пише Daily Mail.

Донька Стівена Болдвіна була в шовковистій кремовій мінісукні з відкритими вирізами на спині та спереду, коли вона йшла Нью-Йорком зі своїм чоловіком, 29-річним канадським співаком Джастіном Бібером.

На ногах зірки подіумів були білосніжні босоніжки на підборах. До образу Гейлі додала трендові сонцезахисні окуляри, натхненні 90-ми, а волосся знаменитість залишила розпущеним.

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Модель та бізнесвумен одягнула золотий браслет, браслет на щиколотку, масивні золоті сережки-кільця та лаконічну підвіску.

Джастін йшов слідом за дружиною у картатій червоно-білій кепці, одягненій задом наперед, мішкуватому коричневому світшоті та вільних джинсах.

Джастін та Гейлі Бібери

Того дня зіркова пара виходила з ресторану L'Artusi рука об руку.

Джастін та Гейлі Бібери Фото: Getty Images

Джастін та Гейлі Бібери одружилися у вересні 2018 року. Наразі спільних дітей у пари немає.

Нагадаємо, Джастін Бібер втратив понад мільйон доларів, вклавшись в NFT.

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