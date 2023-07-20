Дочка Гайді Клум похвалилася уловом у модному бікіні (фото)

Дівчина не соромиться показувати свою фігуру й обирає відверті та сміливі купальники.

19-річна донька Гайді Клум Лені впевнено йде стопами своєї матері. Дівчина вже брала участь у престижних модних показах, знімалася для рекламних кампаній і глянцевих журналів, разом із матір'ю рекламувала спідню білизну. Як і її знаменита родичка, дівчина має гарну фігуру і не соромиться її демонструвати, причому не тільки в рекламі мереживних комплектів. Так, на своїй сторінці в Insrtagram у сторіс вона поділилася знімками, на яких представила бікіні бірюзового кольору.

На одній фотографії до нього Лені одягла чорні мереживні штани, а на другій позує в купальнику, тримаючи в руках велику рибу.

Фото: Instagram/Leni Olumi Klum

Судячи з фото дівчини в соцмережі, коричневий і бронзовий відтінок купальників — її улюблений тренд.

Фото: Instagram/Leni Olumi Klum

Лені, яка зараз навчається в коледжі, як уже йшлося вище, знімалася в рекламі спідньої білизни Intimissimi разом із Гайді, і ці кампанії викликали хвилю критики. На думку оглядачів, Клум-старша сексуалізує свою доньку, а подібні зйомки з часом можуть позначитися на психологічному стані дівчини.

За словами самої Лені, вона робить собі кар'єру.

"Мені дійсно допомогли почати, і я знаю, що люди мріють почати з того, що в мене є. Я так вдячна, що змогла взяти те, що подарувала мені моя мама. Але я працюю і витрачаю час. Тепер я працюю самостійно, подорожую самостійно, вчуся. Ми з мамою однаково любимо одне й те саме", — заявила представниця "непо-бейбі".

Лені дебютувала як модель у віці 16 років разом зі своєю матір'ю на обкладинці Vogue Germany — видання з рідної країни Гайді.

Раніше Фокус писав, що сама Гайді опублікувала нові знімки у відвертому купальнику і пофліртувала з чоловіком на відео в соцмережі.