Тривожний день: 5 речей, які потрібно зробити вранці, щоб розслабитися та заспокоїтися

Як зберегти спокій в особливо складний день? Щоб не нервувати, не панікувати й мати холодний здоровий розум, виконуйте прості ці прості техніки.

Трапляються дні, наповнені стресом і переживаннями. Щоб уникнути паніки, ви можете навчитися заспокоюватися та ставити своє психічне здоров'я на перше місце. Ебігейл Мері Таугвалдер, тренерка зі здорового способу життя, яка розробила метод Абі, дає заспокійливі техніки, які допоможуть нам звільнитися від негативних думок, пов'язаних зі стресом, і уникнути надмірної емоційності напередодні важливих подій. Про це пише Vogue Italia.

Отже, яким має бути ваш ідеальний ранок напередодні важливого дня або особливо відповідальної та тривожної події.

Дихання

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Глибоко дихайте перед тим, як встати з ліжка. "Якщо ви прокидаєтеся в тривозі, залишайтеся в ліжку та почніть свій день, просто роблячи глибокі вдихи животом. Уявіть, що ви надуваєте живіт, наче повітряну кулю, вдихаючи через ніс, щоб збільшити споживання кисню та краще зосередитися на поточних завданнях. Видихніть ротом, це допомагає розслабитися, відрегулювати температуру тіла та розтягнути м'язи. Енн Даттон, директорка програми навчання усвідомленості Єльського центру стресу, пояснює: "Вдих через ніс також сповільнює дихання, тому що він чинить більший опір", — каже Таугвалдер.

Рухайтеся

Робіть стрибки, фізична активність допоможе вам переключитися. "Якщо ваше тіло напружене, встаньте й рухайтеся. Пострибайте! Згідно з традиційною китайською медициною, в нашому тілі є енергетичні канали, чакри, які пов'язані з благополуччям. Уявіть собі стиснутий кулак, у якому нічого не тече. Відкрийте його та зверніть увагу, наскільки він гладкий. Струсіть свій організм улюбленою музикою, розслабтеся та тренуйтеся", — каже тренерка.

Медитація

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Медитація допоможе переключити увагу та звернути її на почуття.

"Почуваєтеся перевантаженими? Відновіть зв'язок за допомогою простої сенсорної медитації. Витратьте кілька хвилин, щоб звернути увагу на те, що ви можете бачити, чути, нюхати, відчувати на смак і дотик", — радить Ебігейл Мері Таугвалдер.

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Будьте вдячні

Запишіть на листку паперу 3 речі, за які ви вдячні просто зараз. І краще писати від руки, а не друкувати в нотатках у телефоні.

"У вас занадто багато справ і занадто багато думок? Не дивно, що в день приходить близько 6000 думок! Зосередьтеся на тому, що приносить вам радість, щоб спрямувати свої думки в позитивне русло. Зосередьтеся на тому, що важливо. Напишіть 3 речі, за які ви вдячні. Щоранку, коли ви прокидаєтеся: погода, особисте життя, квітка у вазі, підвищення зі служби або майбутні свята", — зазначає Таугвалдер.

Використовуйте ефірні олії

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Ебігейл Мері Таугвалдер зазначає: "Чи знаєте ви, що 75% усіх емоцій, які виникають щодня, пов'язані із запахами? Дослідження показують, що настрій покращується на 40% після впливу приємних ароматів. Оскільки нюховий нерв безпосередньо пов'язаний із ділянкою мозку, яка отримує доступ до пам'яті, настрою та емоцій, стимулюйте його, щоб поліпшити самопочуття. Коли ви готуєтеся до нового дня, гарною звичкою для боротьби зі стресом на роботі є розпилення в повітрі "антистресової" літньої суміші, виготовленої з органічних ефірних олій, наприклад:

лимон — сприяє збільшенню енергії, природним чином покращує настрій;

грейпфрут — освіжає, може допомогти в разі суму;

пряна м'ята — знімає розумове напруження та втому;

лаванда — розслабляє та сприяє гарному самопочуттю".

Нагадаємо, вчені рекомендують спати вдень, щоб зберегти здоров'я мозку.

Раніше Фокус писав про те, чому в спеку ми відчуваємо страшну втому та постійно хочемо спати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.