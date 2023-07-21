Бережіть зір. Топ 5 найшкідливіших продуктів для здоров'я очей

Турбота про очі дуже важлива, особливо в сьогоднішню цифрову епоху, коли більшість людей годинами дивляться в екрани. Тому потрібно виключити продукти, які погано впливають на ваш зір.

Не тільки кількість часу, проведеного перед екраном, може вплинути на здоров'я очей, а й те, що ви їсте, також відіграє значну роль. Хоча існує безліч продуктів, що сприяють гарному здоров'ю очей, є й такі, які можуть принести більше шкоди, ніж користі. Про це пише Healthier Steps.

Оброблені продукти

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Ці продукти часто містять велику кількість цукру, солі, шкідливих жирів і добавок, таких як штучні барвники та ароматизатори.

Одним з основних компонентів, що містяться в багатьох оброблених харчових продуктах, є цукор. Високе споживання доданих цукрів пов'язане з високим ризиком розвитку катаракти — помутніння природного кришталика ока, що може спричинити помутніння зору або навіть сліпоту.

Оброблені харчові продукти містять надлишок натрію, який може спричиняти затримку рідини та підвищення артеріального тиску, що призводить до підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ). Високий внутрішньоочний тиск є основним фактором ризику глаукоми.

Ба більше, сіль зневоднює організм, витягаючи воду з клітин, зокрема з очей. Це може посилити симптоми синдрому сухого ока, такі як почервоніння, подразнення й нечіткість зору.

Солодкі напої

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Газовані напої містять багато цукру, який може спричиняти стрибки рівня цукру в крові, що призводить до запалення в усьому організмі, включно з тканинами очей. Запалення може призвести до набряку та помутніння рогівки, що ускладнює проходження світла. Це спричиняє затуманення зору. Запалення також може пошкодити сітківку, внаслідок чого зір може спотворюватися або повністю зникати.

Високий рівень цукру в крові також може спричиняти діабетичну ринопатію у людей з діабетом. Це відбувається, коли занадто високий рівень цукру в крові пошкоджує тонкі крихітні кровоносні судини сітківки, що призводить до кровотечі та рубців усередині ока.

Крім того, високий рівень цукру в крові може призвести до вікової макулярної дегенерації (ВМД), основної причини втрати зору в дорослих, старших за 50 років.

Смажена їжа

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Деякі олії за високих температур виділяють шкідливі вільні радикали, які можуть спричинити окислювальний стрес в організмі. Цей окислювальний стрес може пошкодити клітини по всьому тілу, зокрема клітини сітківки — світлочутливої тканини, розташованої в задній частині ока, яка відповідає за передачу візуальної інформації в мозок.

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Крім того, коли ви смажите такі продукти, як курка або картопля фрі, в гарячій олії за високих температур, вони виділяють акриламід та інші шкідливі хімічні речовини, які з часом можуть вплинути на ваш зір.

Ці хімічні речовини підвищують рівень вільних радикалів, які ушкоджують клітини сітківки, що відповідають за виявлення світла і передачу візуальної інформації в мозок.

Дослідження показали, що люди, які споживають велику кількість смаженої їжі, мають вищий ризик розвитку вікової дегенерації жовтої плями (AMD) та інших проблем із зором.

Алкоголь

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Загальновідомо, що вживання алкоголю може призвести до низки негативних наслідків для здоров'я. Однак багато хто не знає про потенційно шкідливий вплив алкоголю на очі. Надмірне вживання алкоголю може спричинити низку проблем із зором, зокрема:

Синдром сухого ока. Це стан, за якого в очах недостатньо змащення і вологи, що призводить до дискомфорту, подразнення і запалення. Вживання алкоголю може погіршити цей стан, спричиняючи зневоднення всього організму, включно зі слізними протоками в очах.

Червоні очі. Основна причина, через яку алкоголь викликає почервоніння очей, пов'язана з його здатністю розширювати кровоносні судини в організмі. Ба більше, підвищений кров'яний тиск супроводжується посиленням кровотоку, через що білки очей видаються червоними або рожевими.

Нечіткий зір. Алкоголь впливає на те, як ваш мозок обробляє візуальну інформацію, сповільнюючи час вашої реакції та погіршуючи здатність фокусуватися на об'єктах. Це може призвести до труднощів під час читання й нечіткого зору, особливо в умовах слабкого освітлення.

Підвищений ризик очних інфекцій. Вживання алкоголю пов'язане з кількома типами очних інфекцій, включно з кон'юнктивітом, виразками рогівки та кератитом.

Кофеїн

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Кофеїн є стимулятором, і його надлишок може збільшити приплив крові до всього тіла, зокрема до очей. Цей збільшений кровотік може призвести до більш високого внутрішньоочного тиску (ВОТ), який чинить тиск на зоровий нерв й може зрештою призвести до пошкодження очей або навіть до сліпоти.

Нагадаємо, які продукти в жодному разі не можна їсти на вечерю, якщо ви хочете схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що смородина неймовірно корисна для ваших очей, шкіри і для здоров'я загалом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.