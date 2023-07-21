Скільки фруктів та ягід можна їсти в день без шкоди для фігури

Фрукти та ягоди дуже смачні й корисні, але надлишок навіть найкорисніших продуктів може нашкодити.

Занадто багато хорошого може бути шкідливим, і це твердження підходить для сезонних ягід та фруктів. Але чому? Ну, якщо ви їсте занадто багато фруктів щодня, ви будете отримувати занадто багато цукру і калорій, що не дуже добре для вашої талії. Їсти занадто мало фруктів також шкідливо, тому що ви будете недоотримувати безліч корисних мікроелементів та клітковини. Про це пише Realbuzz.

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Дорослим рекомендується їсти дві порції фруктів на день. Для маленьких дітей рекомендується одна порція фруктів, а для підлітків — три порції. Якщо ви вагітні, вам слід прагнути до чотирьох порцій, а якщо ви годуєте грудьми — до п'яти порцій.

Яка кількість фруктів в одній порції?

Отже, що таке порція? Наприклад, одна порція, це:

один середній фрукт (наприклад, яблуко, апельсин, банан);

два шматочки дрібніших фруктів (наприклад, абрикоси, ківі, сливи);

одна чашка консервованих фруктів, чотири шматочки сухофруктів, півсклянки фруктового соку, чверть середньої дині;

20 виноградин або вісім ягід полуниці.

Як переконатися, що ви їсте достатньо фруктів?

Візьміть за звичку перекушувати фруктами протягом дня, додайте сухофрукти в пластівці, змішайте ягоди з молоком, щоб зробити смузі, або додайте трохи фруктів у салат на вечерю.

Чи можуть фрукти допомогти зі споживанням клітковини?

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Залежно від віку загальна кількість споживання клітковини для дорослої людини становить 30 г щодня. Клітковина важлива для здоров'я кишківника та правильної роботи шлунково-кишкового тракту.

Намагайтеся залишати шкірку на фруктах там, де це можливо, щоб отримати додаткову кількість клітковини. Додавайте чорнослив у кашу вранці, якщо ви страждаєте від закрепів.

Пам'ятайте, що у фруктовому соку мінімальна кількість клітковини, тому краще з'їсти фрукт цілком, а не випити сік. Невелика склянка апельсинового соку містить два апельсини, тому ви отримуєте більше калорій і цукру, але втрачаєте клітковину.

Які фрукти найкраще їсти?

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Щоб отримати користь від фруктів, намагайтеся їсти фрукти з низьким глікемічним індексом (ГІ), оскільки низький ГІ допомагає підтримувати рівень енергії та стабільний рівень цукру в крові. Деякі фрукти мають високий ГІ, наприклад, кавун. До фруктів із помірним глікемічним індексом належать ананас, папайя та інші тропічні фрукти.

Намагайтеся вибирати на перекус фрукти з низьким ГІ, такі, як яблука, банани, груші та апельсини. Якщо у вас є фрукти з більш високим ГІ, комбінуйте їх з продуктами з низьким ГІ. Наприклад, ви можете додати їх до фруктового салату, що містить фрукти з низьким глікемічним індексом, або додати до молочних продуктів, таких як йогурт або молоко.

Чи корисні сухофрукти?

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Більшість сухофруктів мають глікемічний індекс від помірного до низького, але містять велику кількість цукру, тому будьте обережні і не їжте їх занадто багато, особливо якщо ви стежите за вагою. Сухофрукти, як і раніше, містять клітковину, оскільки в кінцевому підсумку це ті ж фрукти, але висушені. Проте, оскільки вони сушені (і здається, що їхня порція менша), ви можете з'їдати величезні порції.

Як і у випадку з будь-якою їжею, ключем до успіху є різноманітність. Вибирайте різні фрукти та ягоди протягом дня, щоб отримати різноманітні антиоксиданти, вітаміни та мінерали.

Нагадаємо, дієтологиня-нутриціологиня розповіла про те,як правильно мити фрукти та ягоди перед тим як їсти.

Раніше Фокус писав про те, що є низькокалорійні фрукти, які завдяки великому вмісту клітковини, допомагають худнути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.