Скільки фруктів та ягід можна їсти в день без шкоди для фігури
Фрукти та ягоди дуже смачні й корисні, але надлишок навіть найкорисніших продуктів може нашкодити.
Занадто багато хорошого може бути шкідливим, і це твердження підходить для сезонних ягід та фруктів. Але чому? Ну, якщо ви їсте занадто багато фруктів щодня, ви будете отримувати занадто багато цукру і калорій, що не дуже добре для вашої талії. Їсти занадто мало фруктів також шкідливо, тому що ви будете недоотримувати безліч корисних мікроелементів та клітковини. Про це пише Realbuzz.
Дорослим рекомендується їсти дві порції фруктів на день. Для маленьких дітей рекомендується одна порція фруктів, а для підлітків — три порції. Якщо ви вагітні, вам слід прагнути до чотирьох порцій, а якщо ви годуєте грудьми — до п'яти порцій.
Яка кількість фруктів в одній порції?
Отже, що таке порція? Наприклад, одна порція, це:
- один середній фрукт (наприклад, яблуко, апельсин, банан);
- два шматочки дрібніших фруктів (наприклад, абрикоси, ківі, сливи);
- одна чашка консервованих фруктів, чотири шматочки сухофруктів, півсклянки фруктового соку, чверть середньої дині;
- 20 виноградин або вісім ягід полуниці.
Як переконатися, що ви їсте достатньо фруктів?
Візьміть за звичку перекушувати фруктами протягом дня, додайте сухофрукти в пластівці, змішайте ягоди з молоком, щоб зробити смузі, або додайте трохи фруктів у салат на вечерю.
Чи можуть фрукти допомогти зі споживанням клітковини?
Залежно від віку загальна кількість споживання клітковини для дорослої людини становить 30 г щодня. Клітковина важлива для здоров'я кишківника та правильної роботи шлунково-кишкового тракту.
Намагайтеся залишати шкірку на фруктах там, де це можливо, щоб отримати додаткову кількість клітковини. Додавайте чорнослив у кашу вранці, якщо ви страждаєте від закрепів.
Пам'ятайте, що у фруктовому соку мінімальна кількість клітковини, тому краще з'їсти фрукт цілком, а не випити сік. Невелика склянка апельсинового соку містить два апельсини, тому ви отримуєте більше калорій і цукру, але втрачаєте клітковину.
Які фрукти найкраще їсти?
Щоб отримати користь від фруктів, намагайтеся їсти фрукти з низьким глікемічним індексом (ГІ), оскільки низький ГІ допомагає підтримувати рівень енергії та стабільний рівень цукру в крові. Деякі фрукти мають високий ГІ, наприклад, кавун. До фруктів із помірним глікемічним індексом належать ананас, папайя та інші тропічні фрукти.
Намагайтеся вибирати на перекус фрукти з низьким ГІ, такі, як яблука, банани, груші та апельсини. Якщо у вас є фрукти з більш високим ГІ, комбінуйте їх з продуктами з низьким ГІ. Наприклад, ви можете додати їх до фруктового салату, що містить фрукти з низьким глікемічним індексом, або додати до молочних продуктів, таких як йогурт або молоко.
Чи корисні сухофрукти?
Більшість сухофруктів мають глікемічний індекс від помірного до низького, але містять велику кількість цукру, тому будьте обережні і не їжте їх занадто багато, особливо якщо ви стежите за вагою. Сухофрукти, як і раніше, містять клітковину, оскільки в кінцевому підсумку це ті ж фрукти, але висушені. Проте, оскільки вони сушені (і здається, що їхня порція менша), ви можете з'їдати величезні порції.
Як і у випадку з будь-якою їжею, ключем до успіху є різноманітність. Вибирайте різні фрукти та ягоди протягом дня, щоб отримати різноманітні антиоксиданти, вітаміни та мінерали.
Нагадаємо, дієтологиня-нутриціологиня розповіла про те,як правильно мити фрукти та ягоди перед тим як їсти.
Раніше Фокус писав про те, що є низькокалорійні фрукти, які завдяки великому вмісту клітковини, допомагають худнути.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.