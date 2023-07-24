Ірина Шейк вирушила на прогулянку із загадковим чоловіком (фото)

Для виходу на публіку зірка подіумів обрала комфортний і стильний образ.

37-річну супермодель Ірину Шейк, яка давно живе і працює в США, було помічено в супроводі таємничого чоловіка. Дует сфотографували під час прогулянки Лос-Анджелесом. Про це пише Daily Mail.

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Зірка подіумів, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Марокко, продемонструвала свій підтягнутий живіт у чорному вкороченому топі без рукавів і прогулянкових шортах із заниженою талією. Шейк доповнила свій комфортний ансамбль чорними кросівками Adidas, золотим браслетом на нозі та спортивною сумкою. Модель з обкладинки була без макіяжу, завершивши образ сонцезахисними окулярами.

Її супутник був у чорній футболці та зелених шортах, доповнивши аутфіт кросівками і темними сонцезахисними окулярами.

Вони обійнялися, перш ніж розійтися в різні боки.

Нагадаємо, Ірина Шейк позувала в яскравій вінтажній сукні-комбінації Versace з яскраво-зеленим мереживним оздобленням і сексуальним розрізом до стегон.

Також Фокус писав, що Ірину Шейк і Бредлі Купер помітили на прогулянці з донькою.