Усі відтінки рожевого: Андре Тан показав, який би вигляд мала лялька Барбі в речах його бренду

Дизайнер зізнався, що лялька Барбі стала його першою клієнткою і поклала початок його модній кар'єрі.

Фільм Грети Гервіг "Барбі" тріумфально крокує світом, збираючи мільйони доларів у прокаті, а знаменитості навперебій приміряють речі в стилі барбікор. Рожевий колір знову в тренді завдяки всіма улюбленій ляльці та Марго Роббі. Актриса активно просуває його на прем'єрах у різних столицях. Не залишився осторонь і відомий український дизайнер Андре Тан. На своїй сторінці в Instagram він показав, який би вигляд мала лялька Барбі у вбраннях його бренду.

На знімках вона позує в елегантних і дуже жіночних сукнях і костюмах насиченого рожевого кольору і всіх його відтінків. Елегантні блузи з відкритим плечем, сукні з бантами і пишними рукавами, з воланами і без — втілення жіночності, сексуальності і стилю. Такі вбрання мають однаково розкішний вигляд не тільки на ляльках, а й на реальних дівчатах. Зазначимо, що цей колір настільки самодостатній, що навіть не потребує особливих аксесуарів, а образи виглядають завершеними.

За словами модельєра, лялька Барбі була його першою "клієнткою".

"Моя кар'єра дизайнера почалася саме з одягу для ляльки Барбі. Моя молодша сестра попросила мене пошити вбрання для своєї ляльки. Хоча до цього я тільки малював сукні, я взявся за це "замовлення" і відтоді почав шити сам одяг", — розповів він і нагадав, що повне ім'я Барбі — Барбара Міллісент Робертс.

Раніше Фокус писав про те, що королева Данії Маргрете підтримала тренд на рожевий колір, а в Мережі показали, який би насправді вигляд мала жінка з тілом і пропорціями Барбі.