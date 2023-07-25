Для шкіри, волосся та нігтів. Топ 10 продуктів із високим вмістом біотину

Мигдаль, яйця, лосось і багато іншого — продукти, багаті на біотин — вітамін, який відповідає не тільки за здоров'я волосся, а й стан вашого організму загалом.

Біотин або вітамін B7 — важливий поживний елемент для нашого організму. Назва "біотин" походить від давньогрецького слова "біотос", що означає "підтримання" або "життя". Біотин необхідний для повноцінного здоров'я волосся, шкіри, нігтів, очей, мозку, печінки та правильного функціонування нервової системи. Також біотин вкрай необхідний жінкам під час вагітності, оскільки він підтримує ріст ембріона Про це пише Stylecraze.

Біотин допомагає підтримувати метаболізм і врівноважувати рівень цукру в крові. Також він захищає серце, оскільки підвищує рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ). Отже, які продукти є лідерами за вмістом біотину?

Яйця

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Одне варене яйце містить 10 мкг біотину.

Яйце — це повноцінне джерело білка з високим вмістом амінокислот. Білок відповідає за ріст м'язів і виробництво енергії. Крім цього, яйця багаті на вітаміни А D, цинк, селен і йод, які сприяють злагодженій роботі щитовидної залози та всієї ендокринної системи.

Печінка

100 г вареної (яловичої) печінки містять 30,8 мкг біотину.

Яловича печінка — джерело якісного білка. Також вона містить вітаміни групи В та фолієву кислоту, які відповідають за підтримання високого рівня енергії в організмі і здоров'я серцево-судинної системи.

Лосось

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100 г лосося містять 5 мкг біотину.

Ідеально підходить для вживання саме дикий лосось, а не вирощений на фермі, який містить велику кількість ртуті. Окрім біотину, лосось містить омега-3 жирних кислот (EPA та DHA), які допомагають зменшити запалення в організмі, захистити серце, поліпшити когнітивні функції та зберегти здоров'я шкіри й волосся.

Батат

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Півсклянки готового батату містить 2,4 мкг біотину.

Крім біотину, батат містить бета-каротин — потужний антиоксидант, який покращує здоров'я шкіри. Також бета-каротин та інші каротиноїди, що містяться в бататі, вкрай важливі для здоров'я очей та профілактики захворювань зорової системи, таких як дегенерація жовтої плями.

Мигдаль

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Чверть чашки смаженого мигдалю містить 1,5 мкг біотину.

У мигдалі великий вміст магнію та вітаміну Е, також цей горіх багатий на клітковину, що сприяє насиченню організму та допомагає в боротьбі із зайвою вагою. Волоський горіх, арахіс, кеш'ю, як і мигдаль, є чудовим джерелом біотину, тому можете сміливо додавати їх до свого раціону.

Тунець

100 г консервованого тунця містять 0,6 мкг біотину.

Тунець містить омега-3 жирні кислоти, які знижують рівень холестерину і тригліцеридів, а також діють як кардіопротектори. Вибирайте дрібні сорти тунця, у ньому міститься мінімальна кількість ртуті та інших шкідливих речовин.

Шпинат

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Півсклянки вареного шпинату містить 0,5 мкг біотину.

Шпинат дуже корисний для нашого організму, у ньому містяться вітаміни, мінерали, клітковина, хлорофіл і антиоксиданти, які допомагають зберегти здоров'я й відстрочити процес старіння.

Брокколі

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Півсклянки свіжої броколі містить 0,4 мкг біотину.

Броколі багата на вітаміни А, С, антиоксиданти, які здатні запобігати розвитку різних форм раку. Крім того, у броколі міститься високий рівень вітаміну К, який відповідає за здоров'я шкіри та кісток.

Сир Чеддер

30 г м'якого сиру Чеддер містить 0,4 мкг біотину.

Сир чеддер містить велику кількість білка (близько 7 грамів на 1 скибочку), а також усі незамінні кислоти, які не виробляються нашим організмом. Крім того, в цьому виді сиру міститься фосфор, який відіграє важливу роль у виробництві ДНК, а також калій — необхідний для здоров'я кісток.

Вівсянка

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В одній чашці вівсяних пластівців міститься 0,2 мкг біотину.

Вівсянка — чудовий варіант для здорового сніданку, але важливо, щоб вона була цільнозерновою, а не швидкого приготування. Цілісні зерна допомагають знизити рівень холестерину, захистити серцево-судинну систему, знизити ризик ожиріння та діабету 2 типу.

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