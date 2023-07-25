Найбільша ягода: 7 корисних властивостей кавуна для здоров'я

Кавун — один з найбільш підходящих фруктів для літа. Він на 95% складається з води і містить велику кількість вітамінів, таких як провітамін А та вітаміни групи В. Чим ще корисна ця найбільша у світі ягода?

Кавун — неймовірно смачний літній фрукт, який цінують діти та дорослі за його солодкий та освіжаючий смак. Помилково думати, що це просто вода, кавуни багаті на мінеральні солі, особливо на калій і магній, містять вітаміни, володіють високою насичувальною здатністю та низькою калорійністю: всього 16 ккал на 100 г продукту. Про це пише Melarossa.

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Як і в помідорах, м'якоть кавуна багата на лікопен, каротиноїд, який надає їй характерного червоного кольору.

Кавунові цукри відмінної якості та легко засвоюються. Солодкий смак кавуна лише частково зумовлений вмістом цукру: здебільшого він залежить від ароматичних речовин.

Кавун краще не їсти одразу після їди, оскільки вода, що міститься в ньому, розтягує стінки шлунка (вже розширені їжею), сповільнюючи травлення. Тож краще вживати його на перекус вранці або вдень. Остерігайтеся насіння: його краще не ковтати, оскільки воно має проносну дію.

Важливо зазначити, що, як і будь-яку їжу, кавун бажано вживати в помірних кількостях та як частину збалансованої дієти. Ось деякі з основних переваг кавуна для вашого здоров'я.

Містить антиоксиданти

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Кавун є чудовим джерелом антиоксидантів, які допомагають зменшити запалення в організмі. Лікопін разом з іншими каротиноїдами та вітаміном Е здатні протидіяти шкідливій активності окисного стресу, викликаного в організмі вільними радикалами, що спричиняють клітинне старіння та хронічні захворювання.

Зміцнює імунну систему

У синергії з іншими каротиноїдами та антиоксидантами бета-каротин зміцнює імунну систему і відіграє важливу захисну роль у багатьох біологічних функціях організму. Зокрема, він має здатність підвищувати стійкість до інфекцій і втручається в процеси видалення печінкою токсинів.

Каротиноїди, як і вітамін А, стимулюють вироблення Т-лімфоцитів, лейкоцитів, які діють як поглиначі пошкоджених клітин організму.

Допомагає зволоженню

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Кавун приблизно на 92 % складається з води, тому вживання кавуна може допомогти відновити рівень рідини в організмі та запобігти зневодненню. Достатня гідратація є основою не тільки хорошого загального стану здоров'я, а й будь-якої дієти для схуднення.

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Високий вміст води в кавуні також може допомогти зберегти шкіру зволоженою та сяючою. Крім того, завдяки мікроелементам, що містяться в ньому, кавун сприяє здоров'ю шкіри й бореться з вільними радикалами.

Крім того, калій, що міститься в кавуні, корисний для виведення токсинів із крові, які в іншому разі осідали б у нирках, порушуючи їхню правильну роботу.

Благотворно впливає на серцево-судинну систему

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Високий вміст калію в кавунах благотворно впливає на кровообіг і кров'яний тиск. Поєднання лікопіну з вітамінами С та Е може сповільнити прогресування атеросклеротичного захворювання у людей з високим рівнем холестерину. Вітамін С відіграє важливу роль, тому що він допомагає сповільнити швидкість окиснення холестерину ЛПНЩ й сприяє стабілізації артеріальних бляшок та зменшенню жорсткості й потовщення артерій.

Цитрулін, амінокислота, що міститься в кавуні, також благотворно впливає на серце й кровообіг.

Допомагає контролювати вагу

Кавун має сечогінні властивості, тому він може стимулювати вироблення сечі та сприяти виведенню токсинів з організму. Це корисно для підтримки здоров'я нирок та посилення ефекту детоксикації. Мало того, таким чином він перешкоджає виникненню целюліту і затримці води в організмі.

Незважаючи на солодкий смак, у кавуні мало калорій, тому він може бути здоровою альтернативою для задоволення тяги до солодкого, обмежуючи споживання калорій.

Нарешті, завдяки своїм сечогінним й очищувальним властивостям, його споживання може бути корисним у разі набряків через затримку води.

Покращує зір

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Каротиноїди, такі, як бета-каротин і лікопін, що містяться в кавуні, також беруть участь у зоровому процесі, захищаючи сітківку і покращуючи зір в умовах низької освітленості.

Інші каротиноїди, такі, як зеаксантин, допомагають функції бета-каротину, живлячи тканину сітківки ока і забезпечуючи захист від ультрафіолету.

Допомагає в лікуванні остеопорозу

Американське дослідження, опубліковане в Osteoporosis International, підкреслило роль лікопіну в лікуванні остеопорозу.

Було продемонстровано, що лікопін здатний знижувати рівень N-телопептиду, молекули, яка виробляється під час руйнування кісток.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.