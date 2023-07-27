Розкрито деталі смерті Шинейд ОʼКоннор
Ірландська співачка пішла з життя у віці 56 років.
Розкрито додаткові деталі смерті ірландської співачки Шинейд ОʼКоннор у віці 56 років. Про це пише Page Six.
Поліція оголосила, що артистка була виявлена "без свідомості" у квартирі в Лондоні після того, як вони отримали телефонний дзвінок у середу, 26 липня 2023, об 11:18 за місцевим часом, який попередив їх про надзвичайну ситуацію.
"О’Коннор була "оголошена мертвою на місці події", але її "смерть не розглядається як підозріла", – повідомила столична поліція.
Буде проведено розтин, щоб встановити причину її смерті, і очікується, що результати займуть "кілька тижнів".
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
"З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої Шинейд", — підтвердила її родина в заяві.
"Її сім'я та друзі спустошені та попросили приватності в цей дуже важкий час".
За тиждень до смерті О’Коннор опублікувала останній твіт, у якому говорила, що почувається "втраченою" після того, як її 17-річний син Шейн покінчив життя самогубством у січні 2022 року.
Також Фокус писав про факти з трагічного життя покійної Шинейд ОʼКоннор.