Даша Квіткова висловилася про шлюб з Нікітою Добриніним (фото)

У червні 2023 зіркова пара офіційно розлучилася.

25-річна українська блогерка Даша Квіткова висловилася щодо свого шлюбу з Нікітою Добриніним. Звернення до фоловерів зірка соцмереж залишила в Instagram.

Молода мама відповіла на припущення підписників, начебто вона досі кохає свого колишнього чоловіка та батька дворічного сина Лева.

"Про єдине благаю. Залиште мій минулий шлюб у спокої. Ця історія для мене закрита. Нічого в житті мене не пов'язує з минулим, окрім сина і судових моментів", — заявила блогерка.

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Даша Квіткова Фото: Скріншот

Ведучий Нікіта Добринін познайомився з Дашею Квітковою на зйомках шоу "Холостяк-9". У 2020 році вони уклали шлюб, а через рік стали батьками первістка Лева.

У вересні 2022 року блогерка та ведучий обвінчалися. А за кілька місяців після цього повідомили про рішення розлучитися. Причиною називалися різні графіки та темп життя.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін із сином Фото: Instagram Daria Kvitkova

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися.

Також Фокус писав про заробіток Даші Квіткової на момент зими 2022-23.