Природна краса: 10 порад, як отримати здоровий та сяючий колір обличчя без макіяжу

Достатньо всього кількох прийомів, щоб бути красивою й природною навіть без макіяжу. Топ-модель Емілі ДіДонато розкриває свої 10 секретів природної краси.

"За можливості уникайте нанесення тонального крему і давайте шкірі дихати". Цю пораду часто можна почути від моделей, які завжди дотримуються її, коли вони не на роботі. До слова, ефект "оголеної" шкіри є однією з модних тенденцій у сфері краси. Але як бути красивою природно? Про це пише Vogue Italia.

Американська супермодель Емілі ДіДонато поділилася кількома порадами, як природним чином підкреслити свою красу і надати обличчю сяйва без використання декоративної косметики. Перед вами міні-керівництво зі створення природного образу без макіяжу, який використовують моделі.

Регулярно очищайте шкіру обличчя

Фото: maskne

Щоб прокинутися вранці свіжою та відпочилою, правило номер один — напередодні ввечері очистити шкіру від усіх забруднень. Зокрема, якщо ви користувалися косметикою, важливо повністю видалити залишки макіяжу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Робіть фізичні вправи

Навіть якщо це дуже короткий сеанс або нескладні вправи, фізична активність є одним із найефективніших рецептів природного сяйва шкірі. Ви коли-небудь чули про сяючу шкіру після тренування?

Відлущуйте шкіру

Фото: wayhomestudio/Freepik

Скраб служить не тільки для видалення омертвілої шкіри, а й для стимуляції кровообігу на поверхні шкіри. "Я роблю це регулярно, — каже Емілі ДіДонато. "Коли я подорожую, я завжди беру з собою найнеобхідніше: просто змішую цукор та оливкову олію, що теж корисно для шкіри. Я наношу цю суміш на обличчя, включно з ротом, й решту тіла, потім ретельно змиваю. Результат — м'яка та гладка шкіра.

Чистіть губи (зубною щіткою)

"Я знаю, ця практика може здатися трохи дивною, — зізнається Емілі, — але вона надзвичайно ефективна для відлущування шкіри та поліпшення кровообігу. Після цього мої губи виглядають більш повними та рожевими".

Наносьте бальзам на губи

Це основа образу без макіяжу. Він служить для зволоження й захисту губ від негативних впливів, що з часом уповільнює їхнє старіння.

Використовуйте антиоксидантну сироватку

Для досягнення природного сяйва необхідно використовувати сироватку з вітаміном С. Він, по суті, збільшує вироблення колагену й еластину, а також захищає і відновлює тканини. Це також потужний антиоксидант. "Для кращого ефекту я змішую сироватку з олією, яка також містить вітамін С", — каже Емілі.

Зволожуйте шкіру

Зволожувальний крем — один із найважливіших засобів у нашому арсеналі краси. Насправді, найкращі з них не тільки забезпечують зволоження, а й допомагають зберегти всі поживні речовини, які наносять на шкіру, від вітаміну С до ретинолу і гіалуронової кислоти. "Коли я подорожую, я завжди ношу із собою зволожувальний крем, — каже Емілі. "Очевидно, я також п'ю літри води"

Використовуйте сироватку з ретинолом

Фото: Freepik

"Після застосування сироватки з ретинолом я помітила різку зміну зовнішнього вигляду моєї шкіри, — каже Емілі. "Він звужує пори, робить їх чистими й сяючими, одночасно надаючи омолоджувальну дію".

Завійте вії

Щипці для завивки вій можуть стати чудовим помічником, навіть якщо ви не користуєтеся тушшю. Вони допоможуть розкрити і пробудити ваш погляд.

Розчешіть брови

"У мене не дуже густі брови, — каже Емілі. "Але розчісування їх від низу до верху, а не навпаки, надає їм текстури". І додає: "Маленька хитрість — набризкати на пензлі трохи лаку: це допомагає утримати їх на місці".

Нагадаємо, як швидко й ефективно в домашніх умовах прибрати мішки під очима.

Раніше Фокус писав про те, що не варто витрачати час на нескінченні доглядові процедури, існує засіб, який допоможе вашій шкірі зберегти молодість і сяйво. І це гіалуронова кислота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.