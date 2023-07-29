У срібній мінісукні: Амаль Клуні повечеряла з чоловіком на озері Комо (фото)
Амаль Клуні сяяла в розкішному вбранні на романтичному побаченні з чоловіком.
45-річна юристка і дружина голлівудського актора та бізнесмена Джорджа Клуні Амаль обрала розкішний образ для виходу у світ. Про це пише PageSix.
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Знаменита пара була помічена біля елегантного італійського ресторану з видом на озеро Gatto Nero. У тому районі зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена" володіє величезним особняком.
Карколомна британка була в ляльковій сукні з тонкими бретельками і срібними блискітками від Paco Rabanne (3490 доларів). Амаль доповнила своє міні стриманими аксесуарами, включно з сережками з діамантами і маленькою чорною сумкою зі срібним ланцюжком.
62-річний Джордж мав стильний вигляд у темно-синій сорочці на ґудзиках у парі з сірим блейзером.
Нагадаємо, місіс Клуні в розкішній сріблястій сукні з'явилася разом з чоловіком на Сицилії, щоб відсвяткувати 50-річчя магната макіяжу Шарлотти Тілбері. Вона втілила у своєму вбранні гламурне натхнення літа 2023.
Також Фокус писав, що Амаль Клуні вийшла на сцену в розкішному атласному комбінезоні.