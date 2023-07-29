Крижана мумія, мотоцикл та ескізи Джолі: скільки татуювань на тілі Бреда Пітта

Бред Пітт, як і багато зірок, активно прикрашає себе татуюваннями і всі вони мають для нього особливе значення.

59-річний Бред Пітт володіє дивовижною колекцією татуювань. Причому на його тілі досі є малюнки, присвячені колишній дружині Анджеліні Джолі, а також парочка, що вказує на його хобі. Що саме зображено на тілі голлівудської зірки, пише Daily Mail.

Раніше, в інтерв'ю Radio Times 2014 року, Анджеліна Джолі розповіла, що її тодішній чоловік не хотів, щоб їхні діти пішли їхніми стопами і теж почали прикрашати себе татуюваннями.

"Особливо важко доводиться татам і дівчаткам. З якоїсь причини чоловіки стають трохи чутливішими, коли дочка робить татуювання", — жартувала Джолі. З того часу діти Бреда й Анджеліни підросли, і поки не робили собі тату, хоч у їхніх батьків вистачає малюнків на тілі.

Пітт зазвичай не коментує, що на ньому зображено, але свої татуювання він не приховує, тож журналісти розібралися, що багато з них присвячені його колишній дружині. І він явно не збирається їх позбуватися. Хоча пара татуювань все-таки зникла.

Ініціали його родини

Хрестоподібний малюнок на його правій руці прикрашений літерою А, написаною у верхньому лівому кутку, і буквами М, Р, Z, S, K і V в іншій.

Бред Пітт Фото: GQ

"A" — Анджеліна, "M" — Меддокс, "P" — Пакс, "Z" — Захара, "S" — Шайло, "K" — Нокс і "V" — Вів'єн.

День народження Анджеліни Джолі та смерч

На нижній частині живота Пітта була вказана дата народження Джолі кхмерською мовою — офіційною мовою Камбоджі. Однак відтоді актор її позбувся за допомогою лазера.

Татуювання Бреда Пітта Фото: GQ

Але зате тепер на його боці є зображення смерчу.

Вірш

На лівому біцепсі Пітта є пара рядків із поеми 13-го століття Джалал ад-Діна Мохаммада ібн Балхі, також відомого як Румі. Там написано: "Існує поле за межами всіх уявлень про правильне і неправильне. Я зустріну тебе там".

Вважається, що це татуювання Пітт зробив просто перед його весіллям із Джолі 2014 року.

Примарна людина

А на правій руці Пітта є татуювання, що зображує примарну людину, яка дивиться на свою тінь. Уперше малюнок побачили під час Венеційського кінофестивалю 2019 року. І відтоді актор не пояснив, що воно означає .

Носоріг і череп

Під час прем'єри свого фільму "Швидкісний поїзд" 2022 року Бред вийшов на червону доріжку в спідниці.

Бред Пітт Фото: Getty Images

І фанати побачили, що його ноги прикрашають два малюнки в схожому стилі: голова носорога і череп.

Крижана людина Етці

У Бреда Пітта на лівому передпліччі є зображення найвідомішої мумії у світі: крижаної людини Етці, знайденої в горах Тіролю.

Під Етці красується слово Invictus (непереможний), написане жирними великими літерами.

Мотоцикл

Також на його лівій руці є зображення мотоцикла. Вважається, що це свідчить про його любов до мотоспорту та швидкої їзди.

Лінії

А на спині Бреда зображені загадкові лінії, які, як вважають журналісти і фанати, є малюнками та ескізами його колишньої дружини Анджеліни Джолі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мелані Гріффіт видалила своє знамените татуювання, присвячене її чоловікові Антоніо Бандерасу. Тепер там красуються імена її дітей.