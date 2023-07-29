Девід та Вікторія Бекхеми влаштували подвійне побачення з Лео Мессі та його дружиною (фото)
Зіркові пари насолоджувалися обідом у Маямі.
Девід та Вікторія Бекхеми та Ліонель Мессі з дружиною Антонеллою Рокуццо організували подвійне побачення в Маямі. Про це пише Daily Mail.
Зіркові пари пообідали в шикарному японському стейк-хаусі Gekko, де стейк коштує 1200 доларів.
48-річний Девід був у лляній сорочці з відкритим коміром і темно-синіх штанах, які він поєднав із бежевими замшевими туфлями.
49-річна дизайнерка та співачка Вікторія продемонструвала свою струнку фігуру в приталеній чорній сукні міді та укороченому кардигані, а також додала до образу туфлі на підборах.
36-річний аргентинський футболіст Лео Мессі був одягнений у сорочку з геометричним принтом з бежевими штанами і білими кросівками.
Його гламурна дружина Антонелла, 35 років, обрала тренд на Barbiecore, продемонструвавши рожеву мінісукню.
До них приєднався колишній колега Мессі по "Барселоні" і новий гравець "Інтера" Маямі 35-річний Серхіо Бускетс і його дівчина Олена Галера.
Співвласник клубу MLS Хорхе Мас, 60, і його дружина Алейда також були на обіді.
Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхем заспівали разом відому пісню Spice Girls.
Також Фокус писав про татуювання Девіда Бекхема та його старшого сина.