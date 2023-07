Вікторія та Девід Бекхем заспівали разом хіт Spice Girls (відео)

Зіркове подружжя провело вихідні в караоке.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем та її чоловік Девід Бекхем заспівали разом хіт Spice Girls. Відео зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

"Просто невимушений вечір у Маямі! Зацініть мій тік ток, щоб побачити повний виступ. Ні, насправді я не стільки пила", — написала колишня учасниця гурту Spice Girls.

Зірковий футболіст та "Posh Spice" заспівали разом хіт "Say You'll Be There".

Вікторія та Девід Бекхем

У коментарі прийшов акаунт самого гурту та залишив два емодзі у вигляді червоних сердечок.

"Він завжди 6-та спайс дівчина", "Прекрасна пара, і, Вікторіє, у вас прекрасна посмішка", "Боже мій, вона посміхається", "Люблю цей дует", — пишуть у коментарях фоловери Вікторії.

Spice Girls — британський поп-гурт, який досяг популярності в другій половині 1990-х рр. Заснований у 1994 році. До його складу входили Мелані Браун, Джері Галлівелл, Емма Бантон, Мелані Чисголм та Вікторія Бекхем.

Spice Girls та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

