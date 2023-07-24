Вікторія та Девід Бекхем заспівали разом хіт Spice Girls (відео)
Зіркове подружжя провело вихідні в караоке.
49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем та її чоловік Девід Бекхем заспівали разом хіт Spice Girls. Відео зірка сцени ділиться у своєму Instagram.
"Просто невимушений вечір у Маямі! Зацініть мій тік ток, щоб побачити повний виступ. Ні, насправді я не стільки пила", — написала колишня учасниця гурту Spice Girls.
Зірковий футболіст та "Posh Spice" заспівали разом хіт "Say You'll Be There".
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
У коментарі прийшов акаунт самого гурту та залишив два емодзі у вигляді червоних сердечок.
"Він завжди 6-та спайс дівчина", "Прекрасна пара, і, Вікторіє, у вас прекрасна посмішка", "Боже мій, вона посміхається", "Люблю цей дует", — пишуть у коментарях фоловери Вікторії.
Spice Girls — британський поп-гурт, який досяг популярності в другій половині 1990-х рр. Заснований у 1994 році. До його складу входили Мелані Браун, Джері Галлівелл, Емма Бантон, Мелані Чисголм та Вікторія Бекхем.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем публічно потролила чоловіка.
Також Фокус писав про татуювання Девіда Бекхема та його старшого сина Брукліна.