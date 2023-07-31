Який вигляд мають юні Кейт Міддлтон і принц Вільям у шостому сезоні "Корони": перші кадри

У шостому сезоні показано початок стосунків принца і принцеси Уельських.

Зйомки шостого сезону серіалу "Корона" про життя британської королівської сім'ї в самому розпалі. Стримінговий сервіс Netflix анонсує прем'єру на осінь цього року, а поки що дражнить глядачів новими кадрами.

Шостий сезон охоплюватиме період з кінця 1990-х до початку 2000-х років. Одна з майбутніх сюжетних ліній, що викликала хвилювання серед фанатів, — це демонстрація юної Кейт Міддлтон, чий роман, що зароджувався, з принцом Вільямом у студентські роки буде показаний у нових серіях.

Уже представлені перші фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма під час навчання в університеті у виконанні Мег Белламі та Еда Маквея.

На одному фото зображена пара, яка йде, тримаючись за руки. Вони також позують перед кафе в Сент-Ендрюсі, яке прикрашене словами: "Де Кейт зустріла Вілла". Крім того, папараці сфотографували Белламі та Маквея під час зйомок.

Зараз знімають сцени в Сент-Ендрюсі, де молодий принц Вільям познайомився зі своєю майбутньою дружиною 2001 року, коли вони навчалися в однойменному університеті шотландського містечка.

Згідно з MailOnline, Вільям і Кейт жили разом на вулиці Хоуп, 13А на другому курсі з друзями Фергусом Бойдом (старим ітонцем, як Вільям) і Олівією Блісдейл. Двоповерховий спільний будинок обходиться його орендарям всього в 100 фунтів стерлінгів на тиждень кожному.

Художники з костюмів чудово опрацювали образи героїв у точній відповідності зі стилем нульових: з великою кількістю смужок, твіду, жилетів і джинсів.

Що стосується фізичної схожості, тонкі риси Белламі і блискучі каштанові локони роблять її дуже схожою на юну Кейт, а Маквей — практично одне обличчя зі своїм прототипом.

Спочатку шоураннер Пітер Морган стверджував, що п'ятий сезон "Корони" стане останнім. Однак після завершення зйомок він зрозумів, що потрібен ще один сезон, щоб "віддати належне багатству і складності історії".

Продюсери непохитні в тому, що шостий сезон не зрушуватиме сюжетну лінію ближче до сьогодення, охоплюючи такі події, як весілля герцога і герцогині Сассекських та "Мегзіт". Замість цього серіал завершиться в "середині нульових", і, найімовірніше, його фіналом стане весілля принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз у 2005 році.

У попередньому сезоні показали розставання принца Чарльза і покійної Діани, принцеси Уельської, 1992 року та їхнє подальше розлучення 1996 року. Головні ролі зіграли Елізабет Дебікі і Домінік Вест, які змінили Емму Коррін і Джоша О. Коннора в головних ролях.

У шостому сезоні Дебікі повернеться в ролі Діани, Вест — у ролі Чарльза, Олівія Вільямс — у ролі Камілли Паркер Боулз, а Імельда Стонтон і Джонатан Прайс зіграють Єлизавету II і принца Філіпа.

Одним із найбільш спірних моментів було питання екранізації трагічної загибелі Діани в автомобільній аварії в Парижі. Netflix раніше підкреслював, що в серіалі не буде показано "точного моменту зіткнення".

Тим часом п'ятий сезон "Корони" номінований одразу на шість премій "Еммі", включно з "Найкращим драматичним серіалом" і "Видатною жіночою роллю другого плану в драматичному серіалі" Елізабет Дебікі. Щоправда, коли відбудеться церемонія нагородження, невідомо, оскільки її перенесено через страйк у Голлівуді.

Раніше Фокус писав, що серіал "Корона" звинуватили в спробі зруйнувати королівську сім'ю. Проте Камілла потай дивиться його.