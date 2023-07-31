Дуа Ліпа показала ідеальну червону сукню для відпустки

Наразі відома співачка та зірка фільму "Барбі" відпочиває в Косово.

Дуа Ліпа показала ідеальний літній образ у прозорій червоній сукні в Instagram. Співачка опублікувала серію яскравих знімків під час розкішного відпочинку в Косово, пише Daily Mail.

27-річна співачка і зірка фільму "Барбі", в якому вона зіграла Барбі-русалку, мала неймовірний вигляд у чарівній червоній сукні, позуючи на пляжі.

Дуа Ліпа Фото: Instagram dualipa

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Співачка нещодавно повернулася в Косово після бурхливого промотуру Барбі і тримає своїх шанувальників у курсі своєї відпустки, часто публікуючи фотографії.

Вона почала серію відпускних знімків, показавши фігуру в смугастому помаранчевому бікіні.

На іншому відвертому знімку Дуа одягла яскраво-помаранчеву мінісукню з вирізом, позуючи на тлі кришталево-блакитного моря.

Дуа Ліпа в Косово

Зірка відпочиває в Косово, де народилися її батько і мати. Вона народилася після того, як вони переїхали до Великої Британії, але прожила в Косово кілька років, будучи підлітком.

Дуа нещодавно знялася в головному хіті цього літа, фільмі "Барбі", а також написала саундтрек до танцювального номера під назвою Dance the Night.

Вона була присутня на прем'єрах фільму "Барбі" в Лондоні та Лос-Анджелесі разом з акторами Марго Роббі та Раяном Гослінгом.

Дуа Ліпа стала музичною сенсацією з моменту виходу її однойменного дебютного альбому 2017 року.

Тепер виконавиця хіта We're Good відома як перша артистка, два альбоми якої набрали понад десять мільярдів прослуховувань на Spotify.

Деякі її пісні також завірусилися на TikTok, коли користувачі використовували відомі мелодії співачки в трендових відеороликах.

Хоча Дуа зарекомендувала себе як одна з найвідоміших співачок у світі, вона також почала працювати моделлю.

Після успіху двох її альбомів Дуа Ліпа пройшлася подіумом на показі Versace Spring/Summer 2022 на Тижні моди в Мілані.

Повідомляється, що її третій альбом, у якого ще немає назви, має вийти цього року.

Також вона відома своїми любовними пригодами. Вона сходила на кілька побачень із відомим коміком Тревором Ноєм.

Також вона зустрічалася з Анваром Хадідом і шеф-кухарем Ісааком Кер'ю, а тепер, як пишуть таблоїди, вона зав'язала роман із французьким режисером Роменом Гаврасом.

Нагадаємо, раніше на прем'єру фільму "Барбі" Дуа Ліпа одягла напівпрозору сріблясту сукню-сітку.