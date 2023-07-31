50-річна Кейт Бекінсейл приміряла стріпи та костюм кролика Playboy (фото)

Актриса руйнує всі стереотипи щодо 50-річних.

Британська актриса Кейт Бекінсейл розуміється на святах і вечірках, тому навряд чи кого здивував розмах, з яким вона відзначила своє 50-річчя 26 липня. Не встигнувши відсвяткувати ювілей, вона вирушила на день народження до друга, Олівера Гліса, який влаштував не менш яскраву вечірку, де всі гості були одягнені в стилі кроликів із Playboy.

На знімках Кейт позує у чорних стрипах (спеціальне взуття на високих підборах та високій платформі, яка призначена для виконання стриптизу), чорному боді, з білим коміром та кролячих вушках. Особливу увагу привертають порвані капронові колготки.

Поруч із Бекінсейл – дві її подруги. Одна – в образі рожевого кролика, а друга у білій перуці, білій сукні з портупеями, високих чоботях-стрипах чорного кольору, а її руки та ноги повністю розмальовані татуюваннями.

Сам іменинник теж приміряв костюм рожевого кролика та опублікував кілька яскравіших знімків, на яких була і Кейт.

Декількома днями раніше Бекінсейл поділилася відеокадрами своєї вечірки з нагоди 50-річчя, на яку вона запросила Демі Мур з дочками та Демі Ловато, а також реперів та інших представників шоу-бізнесу з числа друзів. Актриса була чарівна спочатку в блискучому боді, а потім у червоній оксамитовій сукні і насолоджувалася компанією і святом.

У свій день народження актриса разом із мамою пішла в каракоке-бар, показавши підписникамкам, як розважалася в компанії найріднішої людини.

Раніше Фокус писав, що Кейт Бекінсейл розповіла про смерть свого улюбленого кота.