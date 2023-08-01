Королева Летиція підтримала тренд на Barbiecore (фото)

Королівська родина Іспанії відвідала сади Альфабія.

50-річна королева Іспанії Летиція підтримала тренд на Barbiecore. Про це пише Daily Mail.

Дружина іспанського монарха та принцеси Леонор, 17, і Софія, 16, привернули увагу в яскравих сукнях, коли вони приєдналися до короля Філіпа під час відвідування мальовничих садів Альфабія.

Колишня журналістка вразила яскраво-рожевою сукнею, яка була підтягнута на талії поясом і вирізнялася V-подібним декольте та спідницею.

Королівська персона поєднала свою сукню з кремовою сумочкою та білими босоніжками.

Виглядаючи так само стильно, як і її мати, Леонор вибрала яскраву зелену сукню з елегантними ґудзиками. Образ вона поєднала з білими босоніжками. Тим часом її сестра вибрала сукню з рожевим, чорно-білим візерунком і туфлі в тон.

Король Філіп тим часом був у сорочці та штанах, які він поєднав із синіми туфлями та годинником.

Королівська родина Іспанії

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Королівська родина Іспанії

Нагадаємо, королева Летиція зʼявилася на публіці в ефектній сукні з напівпрозорого шифону.

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