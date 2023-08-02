Девід Бекхем дозволив доньці зробити йому макіяж (фото)

Максимально зосереджена 12-річна Гарпер підмальовувала батьку очі.

48-річний британський футболіст Девід Бекхем дозволив своїй молодшій дитині, доньці Гарпер, випробувати на собі деякі з її навичок макіяжу. Зворушливим знімком спортсмен поділився у своєму Instagram з понад 81 млн підписників.

Колишній професійний футболіст показав, як його 12-річна донька випробувала свої навички візажиста на його обличчі, застосувавши те, що здається білою підводкою для очей.

Гарпер, одягнена в світло-рожевий комплект із заплетеним волоссям, виглядала надзвичайно зосередженою, обережно фарбуючи батька.

"Мабуть, татові знадобилося трохи пудри й контуру (не знаю, що це означає, але я виглядав краще, навіть якщо цього не було)❤️мій маленький візажист❤️ @victoriabeckham", — підписав він пост, позначивши тегом свою дружину Вікторію Бекхем.

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Девід Бекхем з донькою Гарпер

Фоловери багатодітного батька засипали знімок компліментами.

"Безцінне фото", "Так мило", "Ой, це чарівно", "Милі стосунки у них", — пишуть фанати родини Бекхем.

Девід Бекхем з донькою Гарпер Фото: Instagram davidbeckham

Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі посварилися з Вікторією та Девідом Бекхемами.

Також Фокус писав про 12-й день народження Гарпер Бекхем.