Сальма Гаєк і Міранда Керр: знаменитості, які побралися з мільярдерами

Зірки кіно й телешоу зазвичай досить заможні та шукають пару у своєму колі спілкування. Але іноді вони одружуються з дуже великими грошима.

Зазвичай ми думаємо про знаменитостей як про супербагатих, але деякі з них одружуються або виходять заміж за тих, хто набагато багатший за них. І найчастіше це не надто публічні особистості, імена яких згадуються хіба що в списку "Форбс". Хто із зірок побрався з мільярдерами та як вони познайомилися, пише BuzzFeed.

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Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно

2009 року суперзірка Сальма Гаєк вийшла заміж за бізнес-магната, який очолив конгломерат предметів розкоші, заснований його батьком, мільярдером Франсуа Піно. За даними Forbes, статки сім'ї Піно становлять близько 38,7 мільярда доларів.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

Повідомляється, що пара познайомилася на гала-вечорі, який відбувся в мармуровому палаці Піно 2006 року.

Міранда Керр і Еван Шпігель

У 2017 році Міранда Керр вийшла заміж за мільярдера Евана Шпігеля, співзасновника та генерального директора Snapchat. За даними Forbes, його статки становлять близько 2,7 мільярда доларів.

Міранда Керр і Еван Шпігель Фото: mirandakerr/instagram

Вони познайомилися, коли сиділи поруч на заході Louis Vuitton у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку 2014 року.

Кейлі Куоко та Карл Кук

Кейлі зустрічалася зі своїм колегою Джонні Галекі, виконавцем ролі сором'язливого фізика-експериментатора. І хоч у серіальної пари все закінчилося добре, Куоко та Галекі розлучилися.

Пізніше в неї був роман із Генрі Кавіллом. У 2013 році акторка вийшла заміж за тенісиста Раяна Світінга, але шлюб розпався через три роки.

Її наступним чоловіком став багатий спадкоємець і син мільярдера Карл Кук. Весілля зіграли 2018 року на сімейному ранчо Кука. Але шлюб розладнався вже через чотири роки.

Кейлі Куоко та Карл Кук

Карл Кук — син засновника Intuit Скотта Кука. За даними Bloomberg, статки Скотта становлять близько 5,69 мільярда доларів.

Вони познайомилися 2016 року на кінному шоу та зблизилися через взаємну любов до тварин.

2021 року вони оголосили, що розлучаються, тому що "усвідомили, що [їхні] нинішні шляхи ведуть у протилежних напрямках".

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

Син відомої пари Вікторії та Девіда Бекхема з дитинства жив у розкоші. Але одружився він із дуже багатою спадкоємицею.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Весілля відбулося 2022 року. Акторка та модель Нікола Пельтц — дочка мільярдера-інвестора Нельсона Пельца. За даними Forbes, його статки становлять близько 1,5 мільярда доларів.

Нікола вперше зустріла Брукліна на фестивалі Coachella 2017 року, коли їх познайомив один із її братів. Однак на той час вони обоє були в стосунках.

Знову їхні шляхи перетнулися 2019 року на вечірці Леонардо Ді Капріо на честь Геловіну. В січні наступного року вони оголосили, що зустрічаються, в Instagram.

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд

Нікі разом із сестрою Періс була головною тусовщицею початку 2000-х. Вона трохи працювала моделлю, іноді знімалася із сестрою. У неї були романи з Єном Сомерхолдером і шлюб із бізнесменом Тоддом Мейстером, який був розірваний через три місяці.

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд

А 2015 року Нікі Гілтон, спадкоємиця готельної імперії, вийшла заміж за Джеймса Ротшильда, спадкоємця відомої банківської родини. Хоча точні цифри не підтверджені, власний капітал великої розширеної сім'ї Ротшильдів оцінюють у межах від 400 мільярдів доларів до 1 трильйона доларів, а особисті статки Джеймса оцінюють в 1,3 мільярда доларів.

Повідомляється, що пара познайомилася на італійському весіллі Петри Екклстоун і Джеймса Станта 2011 року.

Джеррі Голл і Руперт Мердок

Супермодель Джеррі Голл відома як ошукана дружина Міка Джаггера. Вони прожили разом дев'ять років, у них народилися четверо дітей, а 1999 року Джеррі з'ясувала, що їхній шлюб, укладений на Балі, — недійсний.

Тож за медіамагната-мільярдера Руперта Мердока вона вийшла за всіма правилами. Мердок очолював News Corp і Fox Corp із 2016 по 2022 рік. За даними Bloomberg, його власний капітал становить близько 8,5 мільярда доларів.

Джеррі Голл і Руперт Мердок Фото: Getty Images

Вони познайомилися влітку 2015 року, коли Джеррі була в престурі на підтримку The Graduate в Австралії. Їх познайомила племінниця сестри Руперта.

Однак у червні 2022 року він нібито оголосив про своє рішення розлучитися в електронному листі, написавши: "Джеррі, на жаль, я вирішив покласти край нашому шлюбу. В нас, безумовно, були хороші часи, але мені ще багато чого належить зробити. Мій нью-йоркський адвокат негайно зв'яжеться з твоїм".

Мердок намагався дати Джеррі менше грошей, ніж вона хотіла, але в підсумку погодився на якусь нечувану суму.

Цікаво, але їхня угода про розлучення заборонила їй давати сценаристам "Спадкоємців", які були натхненні сім'єю Мердока, будь-які сюжетні ідеї.

Джанет Джексон і Віссам аль-Мана

Іх 2012 до 2017 року Джанет Джексон була одружена з Віссамом аль-Маною, чия сім'я заробила статки в кількох галузях, включно з модною індустрією, автомобілями, нерухомістю, ЗМІ та харчовими продуктами. Згідно з Essence, його власний капітал оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів.

Джанет Джексон і Віссам аль-Мана

Повідомляється, що вони познайомилися на відкритті готелю в Дубаї у 2010 році.

Ель Макферсон і Джеффрі Соффер

Супермодель Ель Макферсон була одружена з мільярдером-забудовником Джеффрі Соффером із 2013 по 2017 рік. Forbes оцінює його статки у 2,2 мільярда доларів.

Ель Макферсон і Джеффрі Соффер

Пара зустрічалася два роки, перш ніж розлучитися вперше в березні 2012 року. Однак після того, як Джеффрі зазнав травми внаслідок аварії вертольота в листопаді того ж року, вони возз'єдналися.

Стефані Сеймур і Пітер Брант

У 1995 році супермодель Стефані Сеймур, колишня дівчина та муза рокера Ексла Роуза вийшла заміж за мільйонера Пітера Бранта, спадкоємця газетного бізнесу свого батька. За даними New York Times, його власний капітал становив близько 1,7 мільярда доларів у 2007 році, але через рецесію до 2010 року він впав до менш ніж 500 мільйонів доларів.

Стефані Сеймур і Пітер Брант із сином, Пітером-молодшим

Фотограф Санте Д'Ораціо познайомив їх, коли Пітер ще був одружений зі своєю першою дружиною Сенді Брант. Він одружився зі Стефані того ж року, коли оформив розлучення із Сенді.

У 2009 році Пітер і Стефані пройшли дуже гучний і брудний шлюборозлучний процес. Однак наступного року вони помирилися та відкликали заяву про розлучення.

Кендра Спірс і принц Рахім Ага-хан

Супермодель Кендра Спірс, обличчя Prada, Calvin Klein та інших модних брендів, вийшла заміж за принца Рахіма, прямого нащадка пророка Мухаммеда, 2013 року.

Кендра Спірс і принц Рахім Ага-хан

Він син імама та філантропа принца Каріма Ага Хана IV, чий власний капітал у 2013 році оцінювали в 13,3 мільярда доларів. Карім і його сім'я живуть у Женеві, а сам він прославився романами з моделями та принцесами. Дід Рахіма також був серцеїдом, серед його пасій були голлівудські діви Джоан Фонтейн і Ріта Гейворт.

Повідомляється, що пару представила одне одному Наомі Кемпбелл на вечірці. У пари народилися двоє дітей, але вона розлучилася 2022 року.

Джейн Фонда й Тед Тернер

Джейн Фонда була одружена з власником ЗМІ Тедом Тернером, який заснував CNN, із 1991 по 2001 рік. Forbes оцінює його статки у 2,4 мільярда доларів.

Джейн Фонда й Тед Тернер

У 1990 році Тед почув, що Джейн розлучається з Томом Гейденом, тож, попри те, що не знав її по-справжньому, він зателефонував їй і запросив на побачення. Спочатку вона відмовилася, але він продовжував переслідувати її протягом шести місяців, поки вона не погодилася піти з ним на побачення.

Джейн пішла з акторського бізнесу, але потім повернулася, коли зрозуміла, що нещасна. У пари також були проблеми зі спілкуванням через те, що вони проводили багато часу порізно, що сприяло розпаду їхнього шлюбу.

Еллен Баркін і Рональд Перельман

Акторка Еллен Баркін і фінансист-мільярдер Рональд Перельман були одружені з 2000 до 2006 року. За даними Forbes, його статки становлять 1,6 мільярда доларів.

Повідомляється, що вони зустрілися на афтепаті Vanity Fair Oscars 1999 року. Його репліка для пікапу була: "Отже, ти заміжня чи вільна, чи як?".

Еллен Баркін і Рональд Перельман

Рональд розлучився з нею буквально за кілька днів. Під час розлучення Еллен отримала "скромні" 20 мільйонів доларів, але потім продала коштовності, які він їй подарував, включно з її обручкою, на аукціоні за 20,3 мільйона доларів.

Талула Райлі й Ілон Маск

Зірка "Світу Дикого Заходу", Талула Райлі не один раз, а двічі була одружена з найбагатшою людиною у світі — Ілоном Маском. Щоправда, тоді він ще не був таким. Перший шлюб тривав із 2010 по 2012, а другий — у 2013-2016 роках. Наразі, за даними Forbes, він є найбагатшою людиною у світі зі статками близько 239,3 мільярда доларів.

Талула Райлі й Ілон Маск Фото: Twitter Elon Musk

Пара почала зустрічатися після зустрічі в барі у Лондоні 2008 року. Після першого розлучення вони ненадовго відновили свої стосунки та знову одружилися, тому що "було нерозумно бути разом не одруженими після того, як вони зійшлися".

Зараз Талула Райлі заручена із зіркою "Реального кохання" Томасом Броді-Сангстером.

І ще одна акторка зібралася заміж за мільярдера. Колишня дівчина моделі Кари Делевінь, акторка Ешлі Бенсон заручилася з Брендоном Девісом, онуком мільярдера, нафтового магната й бізнес-магната Марвіна Девіса. За даними Forbes, до його смерті 2004 року статки Марвіна становили близько 4,4 мільярда доларів.

Ешлі Бенсон і Брендон Девіс Фото: Getty Images

Заручини відбулися в липні 2023 року, і зараз пара готується до весілля. За чутками, вони познайомилися через спільних друзів.