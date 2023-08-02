Як у Сальми Хаєк та Дуа Ліпи: який купальник обрати в серпні 2023 (фото)

Влітку зірки часто діляться з прихильниками знімками в яскравих бікіні, чим задають нові тренди на пляжні образи.

Початок серпня обіцяє бути спекотним. Тому не зайвим буде провести час біля води — чи то в басейні, чи на річці, морі, біля океану. Фокус зібрав топ зірок, які демонстрували вдалі варіанти купальників на літо 2023.

Сальма Хаєк

56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк в один із спекотних днів приміряла монокіні, яке наслідувало тренд на Barbiecore після виходу фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Рожевий купальник підкреслював фігуру зірки картини "Фріда" та її декольте. До образу вона також додала кілька аксесуарів та зробила відповідний світло-рожевий манікюр.

Цей день акторка провела в басейні зі своїм чоловіком, 61-річним французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

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Сальма Хаєк

Також 56-річна знаменитість демонструвала світло-жовте бікіні. Вона пила пиво на яхті в компанії своєї подруги.

Жовтий колір — також вдалий варіант для літа, адже випромінює сонячний настрій та енергію.

Сальма Хаєк

А в Міжнародний день бікіні, 5 липня 2023, Сальма показала своє фото в яскравому та крихітному бікіні. Вона стояла без макіяжу біля басейну та прямо дивилася в камеру.

Сальма Хаєк

Дуа Ліпа

27-річна британська співачка Дуа Ліпа наразі відпочиває в Албанії. Вона поділилася цілою низкою стильних образів для проведення часу на пляжі. Серед них купальники, топи та легкі літні сукні.

Артистка косовського походження продемонструвала фігуру в помаранчевому бікіні з геометричним принтом. Також вона обрала квітковий дизайн та темний варіант купальника.

Зокрема Ліпа показала вдалу коралову сукню для відпочинку на пляжі влітку 2023.

Дуа Ліпа

Емілі Ратаковскі

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі не впускає можливості прорекламувати свій бренд купальників, то ж зазвичай позує саме в них. Зірка подіумів та бізнесвумен польсько-єврейського походження обирає чорне бікіні із срібними вставками. До пляжного аутфіту молода мама додала масивну підвіску та розпустила волосся.

Емілі Ратаковскі

Також Ратаковскі, яка наразі сама виховує дворічного сина Сильвестра, рекомендує звернути увагу на світлі варіанти купальників.

Модель постала в молочному бікіні з ліфом у вигляді мушель. Судячи з усього, Ратаковскі наслідує тренд на mermaidcore у звʼязку з нещодавнім виходом фільму "Русалонька". Купальник знаменитості також має широкі шлейки та завʼязки.

Емілі Ратаковскі

Блейк Лайвлі

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі продемонструвала червоний варіант купальника під час відпочинку біля басейну. Зірка серіалу "Пліткарка" показала фігуру після народження четвертої дитини.

Образ дружина Раяна Рейнольдса доповнила рушником та яскравими окулярами у формі сердечок.

Блейк Лайвлі

Кетрін Зета-Джонс

53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс обирає суцільний купальник відтінку хакі з глибоким вирізом. Зірка "Маски Зорро" доповнила літній образ парою круглих сонцезахисних окулярів і масивним солом'яним капелюхом.

Кетрін Зета-Джонс

Елізабет Герлі

58-річна британська акторка та модель рекламує купальники свого бренду Elizabeth Hurley Beach. Так, у сторіс свого Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому позує в басейні в одному з найтрендовіших купальників сезону літо 2023 — леопардовому бікіні.

На фото Герлі вражає витонченою фігурою і молодістю своєї шкіри.

Елізабет Герлі Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Селена Гомес

Нещодавня іменинниця Селена Гомес під час відпочинку на яхті була в ніжно-рожевому купальнику-двійці з глибоким вирізом і плавками від бікіні в тон від Revel Rey. Співачка та акторка опублікувала серію знімків і відео, на якому її чорне волосся майорить на вітрі, коли вона сидить на задній частині судна.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала, яку сукню обрати влітку 2023.

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