Мішель Єо, Кеті Перрі та Анджеліна Джолі: найдовші зіркові заручини в історії

Багато селебріті відзначили заручини, але не поспішають до вівтаря. Іноді минають роки, перш ніж вони одружуються.

Такі зірки, як Мішель Йео, Кейт Гадсон і Емі Адамс, знають, що поспішати до вівтаря не треба. Так, оскароносна акторка Мішель Йео вийшла заміж за свого коханого тільки через 19 років. А багато хто, як-от Кеті Перрі та Орландо Блум, досі заручені, але не кажуть, коли одружаться. Хто ще не поспішав і не поспішає під вінець, пише People.

Але треба зазначити, що не кожні тривалі заручини закінчуються казковим весіллям або міцним любовним союзом. Між тими, хто зробив це, тими, хто розлучився, і тими, хто все ще чекає на своє ідеальне "я", ви побачите всіх знаменитостей, які відсвяткували своє кохання у свої власні терміни.

Жан Тодт і Мішель Єо

Кульмінацією 19-річних заручин Мішель Єо та її нареченого стала інтимна весільна церемонія в Женеві. Володарка "Оскара" і Жан Тодт нарешті одружилися в липні 2023 року. Але, згідно з повідомленням пари, включеним до їхньої весільної програми (і опублікованим в Instagram колишнім гонщиком "Формули-1" Феліпе Массою), їхня довга історія кохання почалася раптово.

Жан Тодт і Мішель Єо Фото: Instagram massafelipe

"Ми зустрілися в Шанхаї 4 червня 2004 року. 26 липня 2004 року JT запропонував одружитися з MY, і вона сказала ТАК", — йшлося в програмці, розповідаючи про те, як Єо і колишній генеральний директор Ferrari побралися менш ніж через два місяці після знайомства.

"Сьогодні, після 6992 днів, 27 липня 2023 року, у Женеві, в оточенні люблячої сім'ї та друзів, ми так щасливі разом відсвяткувати цей особливий момент!", — зазначалося в запрошенні на весілля.

Орландо Блум і Кеті Перрі

Орландо Блум і Кеті Перрі зустрічаються з 2016 року, у лютому 2019 року вони заручилися. У серпні 2020 року в них народилася донька Дейзі Дав, але пара ще не одружилася.

Орландо Блум і Кеті Перрі Фото: Getty Images

Кеті й Орландо мали одружитися в Японії влітку 2020 року, але пандемія COVID-19 відклала їхні плани. "Кеті насправді була дуже схвильована тим, що йде до вівтаря вагітною. Вони обидва були в такому захваті, що всі деталі весілля, нарешті, зійшлися воєдино, але вони взяли паузу через коронавірус", — розповів інсайдер. Після сама Перрі зізнавалася, що весілля відкладали через пандемію.

Роберт Дауні-молодший і Сьюзен Дауні

Роберт Дауні-молодший і Сьюзен Дауні заручилися ще 2003 року. Лише через кілька місяців після того, як вони почали зустрічатися.

Роберт Дауні-молодший і Сьюзен Дауні Фото: Getty

Але весілля вони зіграли тільки 2005 року на Лонг-Айленді.

Кейт Гадсон і Денні Фуджікава

Денні Фуджікава і Кейт Гадсон цього вересня відзначать два роки з моменту заручин. Музикант Денні Фуджікава поставив Кейт те саме запитання 2021 року, за п'ять років після того, як вони почали зустрічатися, за три роки після того, як у них народилася донька Рані Роуз, і приблизно за два десятиліття після їхньої першої зустрічі.

Кейт Гадсон і Денні Фуджікава Фото: Getty Images

Хоча Гадсон ніколи не була одружена зі своїм попереднім партнером, Меттом Белламі, вони також були заручені протягом значного періоду часу, з 2011 по 2014 рік. У Гадсон і Белламі є спільний син, Бінгхем , 12 років.

Крістен Стюарт і Ділан Меєр

Крістен Стюарт підтвердила свої заручини зі сценаристкою Ділан Меєр в інтерв'ю Говарду Стерну в листопаді 2021 року. Зірка "Сутінків" не повідомила точних подробиць про те, коли й де надійшла пропозиція, але вона поділилася враженнями.

Крістен Стюарт і Ділан Меєр Фото: Instagram spillzdylz

"Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію. І це було дуже мило. Вона дуже добре впоралася, і ми... ми одружуємося. Це відбувається", — говорила Крістен.

Через майже два роки пара так і не одружилася.

Емі Адамс і Даррен Ле Галло

Емі Адамс та її чоловік Даррен Ле Галло заручилися у 2008 році. У той час USA Today повідомила, що вони одружаться десь наступного року. Натомість вони одружилися тільки 2015 року.

Емі Адамс і Даррен Ле Галло

Під час їхніх довгих заручин 2010 року в них народилася дочка Авіана Олеа.

Джессіка Сімпсон і Ерік Джонсон

Джессіка Сімпсон і Ерік Джонсон одружені вже майже десять років, але їхня історія кохання почалася багато років тому. Вони познайомилися 2010 року і того ж року побралися. У них народилася перша дитина, дочка Максвелл "Максі" Дрю, 2012 року, а друга, син Ейс Кнут, 2013 року.

Джессіка Сімпсон і Ерік Джонсон

Після весілля в Каліфорнії 2014 року вони стали батьками трьох дітей. Дочка Сімпсона і Джонсона Берді Мей народилася в березні 2019 року.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру

У Дженніфер Еністон і Джастіна Теру були трирічні заручини, з серпня 2012 року по серпень 2015 року.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру Фото: Getty Images

Вони одружилися на церемонії на задньому дворі будинку в Лос-Анджелесі, але в кінцевому підсумку розлучилися після двох з половиною років шлюбу. Попри все це, вони знайшли спосіб залишитися друзями і підтримувати зв'язок навіть після того, як їхні стосунки закінчилися.

Крістен Белл і Декс Шепард

Батьки двох дітей підтвердили свої заручини на церемонії вручення премії "Греммі" 2010 року, але не були одружені ще три роки. Залишаючись вірними своїм переконанням, Крістен Белл і Декс Шепард чекали, щоб зв'язати себе тенетами шлюбу, поки одностатеві шлюби не будуть легалізовані.

Крістен Белл і Декс Шепард Фото: Getty Images

Белл повторно освідчилася своєму нареченому після того, як Верховний суд проголосував проти Закону про захист шлюбу (DOMA) у червні 2013 року. Вони одружилися всього кілька місяців потому, "у крихітній кімнаті в будівлі суду Беверлі-Гіллз", — як розповіла Белл в ефірі CBS.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Анджеліна Джолі та Бред Пітт були заручені два роки, з 2012 по 2014 рік, перш ніж одружилися у Франції.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Але, як відомо, вони розлучилися після двох років шлюбу і 12 років спільного життя. І ділять майно досі.

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс

Джейсон Судейкіс попросив Олівію Вайлд вийти за нього заміж 2013 року, але пара так і не пов'язала себе узами шлюбу.

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс Фото: Getty Images

Після семирічних заручин, під час яких у них народилося двоє дітей, 2020 року пара розлучилася.

Саша Барон Коен та Айла Фішер

Саша Барон Коен і акторка Айла Фішер були знайомі кілька років, перш ніж побратися в 2004 році. За шість років, які минули між їхніми заручинами і весіллям, що відбулося 2010 року, Фішер навернулася до іудаїзму, релігії свого чоловіка, і у них народилася дитина. Їхня перша донька Олівія народилася в жовтні 2007 року.

Саша Барон Коен та Айла Фішер

Незабаром після проголошення весільних присяг у Парижі у Фішер і Коена народилася дочка Елула, а син Монтгомері з'явився на світ 2015 року.

Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур

Модель Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур виховують двох дітей: 10-річного Ноя і 14-річну Аню.

Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур

Але до їхнього розриву 2018 року супермодель і підприємець були заручені 10 років, так і не пов'язавши себе узами шлюбу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Мішель Йео та її скромне, але чарівне весілля в Женеві.