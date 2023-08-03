Прем'єра "Черепашок-ніндзя" в Україні: хто із зірок був на першому показі (фоторепортаж)

На тижні відбулася прем'єра нової екранізації коміксів про Черепашок-ніндзя. Зіркові гості подивилися картину першими.

Першими оцінити нову анімаційну екранізацію історії про Черепах-мутантів прийшли медійні особистості, популярні блогери та представники ЗМІ. Фокус також побував на презентації картини.

У Кінотеатрі "Оскар", у ТРЦ "Гулівер", відбулася презентація фільму, яку відзначили відвідуванням Ганна Саліванчук, Наталя Денисенко, Анна Сагайдачна, Анатолій Анатоліч, Міла Кузнєцова, Максим Гордєєв та інші. Крім того, серед гостей був помічений "Мікеланджело", який охоче позував фотографам і спілкувався з гостями.

Анатолій Анатоліч із донькою

Про фільм:

Легендарні черепашки-ніндзя, улюбленці мільйонів, повертаються на великі екрани в новій анімаційній пригоді. Довгий час брати-черепахи ховалися від світу в каналізації Нью-Йорка. Вони вирішують піднятися вгору, де зіткнуться з армією мутантів. Перед черепашками-ніндзя постане місія — врятувати місто від зла. Разом із новою подругою Ейпріл О'Ніл безстрашні супергерої зроблять усе, щоб зупинити ворога.

Мікеланджело

Макс Гордєєв

Анна Сагайдачна із сином

Наталя Денисенко та Анна Саліванчук із сином Фото: B&H

Раніше Фокус писав про те, що Катя Сільченко і Ксенія Мішина побували на прем'єрі фільму "Барбі" в київському ЦУМі. Крім того, в ТРЦ River Mall відбулася прем'єра фільму "Оппенгеймер".