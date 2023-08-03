Кукурудза допоможе схуднути: 9 корисних властивостей для зниження ваги

Смачний літній овоч, про який ми іноді забуваємо, — це кукурудза. Крім того, що вона дуже смачна, солодка кукурудза ще й корисна для схуднення.

Важливо пам'ятати, що помірність завжди має вирішальне значення для досягнення бажаних результатів зі зниження ваги. Тому навіть корисні продукти потрібно вживати в міру. Дієтологи розповіли про переваги солодкої кукурудзи для схуднення, про те, як включити її у свій раціон. Кукурудза — багатий поживними речовинами продукт, що володіє характеристиками, які може допомогти вам схуднути. Про це пише Culinary Dietetics.

Низький вміст калорій

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Солодка кукурудза відносно низькокалорійна, містить лише близько 72 калорій на порцію (120 г). Звісно, ця цифра може значно збільшитися залежно від того, скільки олії чи начинки ви додасте.

Однак кукурудза сама по собі не є висококалорійною їжею, навіть попри те, що це вуглевод.

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Високий вміст клітковини

Кукурудза багата нерозчинною клітковиною, яка дуже корисна для здоров'я кишківника і допомагає у схудненні. Клітковина довше перетравлюється, а отже, ви довше відчуватимете ситість, що дасть змогу контролювати кількість споживаних калорій.

Містить складні вуглеводи

Складні вуглеводи набагато корисніші для нашого організму, вони містять більше клітковини, вітамінів та поживних речовин. Порівняйте це з простими вуглеводами, які практично не містять поживних речовин, а тільки надлишок цукру.

Кукурудза зберігає свої поживні речовини при вживанні в їжу цілком, що робить її корисним складним вуглеводом.

Багата на поживні речовини

Фото: Pixabay

Незважаючи на те, що солодка кукурудза відома своїм вмістом цукру, вона також багата на поживні речовини. Загалом в одній чашці кукурудзи міститься 5 г білка, 3,5 г клітковини, 38 мг магнію, 115 мг фосфору і 325 мг калію.

Магній підтримує функцію м'язів і нервової системи. Фосфор сприяє зростанню й відновленню тканин, а також генетичному виробництву ДНК і РНК. Калій утримує рідину всередині клітин, регулює кров'яний тиск і допомагає м'язам скорочуватися.

Усі ці поживні речовини важливі для загального оптимального здоров'я. І пам'ятайте, що дуже важливо схуднути та зберегти здоров'я.

Таким чином, включення в раціон продуктів, багатих поживними речовинами, таких як солодка кукурудза, життєво важливе не тільки для вашого загального стану здоров'я, а й для зниження ваги.

Низький вміст жиру

У солодкій кукурудзі мало жиру. Жир — це єдиний макронутрієнт, який дає більше калорій, ніж інші, тому продукти з високим вмістом жиру обмежуються, коли ви хочете схуднути.

Півсклянки солодкої кукурудзи містить менше 2 грамів жиру, але часто до неї додають вершкове масло. Це непогано, якщо використовувати не надто багато масла, а ще краще вибрати масло на рослинній основі, щоб гарантувати, що додаткові калорії, які ви отримуєте, надходять зі здорових жирів.

Універсальний продукт

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Кукурудза — один із найбільш універсальних інгредієнтів у кулінарному світі. Кукурудза в качанах — це традиційний літній варіант. Знявши з качана, солодку кукурудзу можна додати практично в будь-яку страву: супи, салати, печеню, випічку, запіканки.

Сприяє здоровому травленню

Кукурудза містить резистентний крохмаль — це тип крохмалю, який не розщеплюють ферменти підшлункової залози. Він обробляється бактеріями товстого кишківника, викликаючи його ферментацію. Резистентний крохмаль за своїми властивостями схожий на клітковину, а також здатний підтримувати корисні бактерії в кишечнику.

Регулює рівень цукру в крові

Резистентний крохмаль у кукурудзі дуже корисний для людей, які страждають на діабет 2 типу. Він викликає більш повільне підвищення рівня цукру в крові порівняно з іншими вуглеводними крохмалями. Це дає змогу підвищити чутливість до інсуліну, а це означає, що інсулін може краще виконувати свою роботу з регулювання рівня цукру в крові.

Доступна цілий рік

На щастя, щоб скористатися всіма перевагами солодкої кукурудзи, вам не обов'язково їсти її прямо з качана. Солодка кукурудза доступна цілий рік, її можна купити свіжою, замороженою або консервованою.

Як їсти солодку кукурудзу для схуднення

Фото: Pixabay

Їжте солодку кукурудзу свіжою в качанах, замороженою або консервованою. Незважаючи на те, що в процесі заморожування та консервування втрачається невелика частина поживної цінності, це не зводить нанівець усі її переваги.

Заморожена солодка кукурудза — найкращий варіант, якщо ви не можете їсти її свіжою.

Консервована солодка кукурудза матиме вищий вміст натрію через процес консервування, а також призведе до вилуговування деяких поживних речовин у рідину для консервування. Однак це не робить консервовану кукурудзу поганою. Просто злийте та промийте кукурудзу, щоб зменшити кількість натрію.

Не забувайте, що попкорн все також залишається кукурудзою, і навіть вважається цільним зерном. І\Тому ви можете з'їсти його досить багато, звісно, якщо тільки ви не додасте занадто багато олії та солі.

Нагадаємо, ці 6 продуктів викликають сильне звиканняі проблеми із зайвою вагою.

Раніше Фокус писав про те, що деякі ваші звички можуть зводити всю вашу роботу зі схуднення нанівець, сприяючи швидкому набору зайвої ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.