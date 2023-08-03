Путін, Саркозі та Берлусконі: найгучніші розлучення політиків до Джастіна Трюдо

Джастін Трюдо раптово оголосив, що розлучається з дружиною. І розставання проходить мирно. Однак частіше політики розлучаються значно скандальніше і галасливіше.

Раптове розлучення прем'єр-міністра Трюдо стало несподіванкою для всіх. Але Джастін Трюдо і його дружина Софі вже пояснили, що вони залишаться сім'єю і будуть разом займатися вихованням дітей. Жодних скандальних подробиць всупереч очікуванням таблоїдів не з'явилося.

Пара зазначила, що розставанню передувала "важка розмова". Однак якщо Джастін Трюдо і Софі Грегуар розлучаються без драми, то в політичному світі далеко не всі розлучення проходили так мирно.

Найчастіше їх супроводжували скандали, а оскільки політики люди публічні, то всі подробиці оперативно висвітлювали в ЗМІ.

Фокус зібрав найгучніші розлучення минулого серед політиків, які місяцями обговорювалися таблоїдами. І обговорюються досі.

Володимир Путін і Людмила Путіна

Володимир Путін і Людмила Шкребньова одружилися 1983 року. У них народилися дві доньки. Але особисте життя російського президента було оточене таємницями. Навіть його доньки Катерина та Марія не носили його прізвища. А в Мережі було вкрай мало сімейних фото.

Але хоч особисте життя російського президента завжди і було таємницею, про розлучення журналісти все-таки дізналися. Їм повідомив про розставання сам президент РФ, і зроблено це було дуже дивним чином.

Володимир Путін і його дружина повідомляють про розлучення журналістам

6 червня 2013 року Володимир і Людмила Путіни відвідали прем'єру балету "Есмеральда" в Кремлі. В антракті до них нібито випадково підійшли журналісти, і пара одразу ж заявила, що розлучається за обопільною згодою.

Серед причин розлучення журналісти російських таблоїдів називали роман Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою, яка народила йому двох, або трьох дітей. Але газету "Московский корреспондент", яка писала про роман Путіна і Кабаєвої, закрили, і стало зрозуміло, що писати про любовні пригоди президента РФ у РФ загрожує наслідками.

Володимир Путін із дружиною Фото: РБК

Через два роки після розлучення, у січні 2016-го Людмила вийшла заміж за бізнесмена і керівника Центру розвитку міжособистісних комунікацій та видавничого дому "Літературне навчання" Артура Очеретного, який молодший за свою дружину на 21 рік.

Де зараз живе Людмила Очеретна, невідомо. Вона володіє квартирами та іншою нерухомістю в Санкт-Петербурзі, Москві, Підмосков'ї, Калінінграді, а також є власницею вілли у французькому Біаріцце. У неї є частка в бізнесі з оренди смартфонів "Запросто".

Ніколя Саркозі та Сесілія Саркозі

Ніколя Саркозі, президент Франції з 2007 по 2012 рік, одружився з моделлю Сесілією Сіганер-Альбеніс у 1996 році.

Ніколя Саркозі та Сесілія Саркозі Фото: Getty Images

Цьому шлюбу передувало скандальне розлучення. Бо на момент знайомства і Сесілія, дружина власника телеканалу, і Ніколя були одружені.

Першою дружиною Ніколя Саркозі була корсиканка Марі-Домінік Кюльолі, дочка фармацевта. У цьому шлюбі у нього народилися двоє синів: П'єр і Жан. Двоє дітей було і в Сесілії.

Після весілля, у Ніколя і Сесілії народився син Луї.

Ніколя і Сесілія Саркозі були публічною парою. Вона часто супроводжувала чоловіка в ділових поїздках і була його помічницею.

Однак до 2000-х стосунки подружжя Саркозі стали складними. Сам Ніколя Саркозі виступав проти втручання у своє особисте життя, але журналісти все одно довідалися, що 2005 року його дружина поїхала до Парижа разом із піарником Рішаром Аттіасом. Вона допомагала чоловікові з передвиборчою кампанією, з'явилася на інавгурації 2007 року, проте незабаром після неї пара оголосила про розлучення. Сесілія сказала, що їй набридла публічність.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі Фото: Getty Images

Незабаром після розлучення Сесілія вийшла заміж втретє — за того самого Рішара Аттіаса, а Саркозі одружився з колишньою моделлю Карлою Бруні.

Уго Чавес і Марісабель Родрігес

Уго Чавес був президентом Венесуели 14 років. І за цей час він прославився не тільки своєю неефективною політикою, яка призвела до інфляції, дефіциту, бідності та зростання кількості вбивств, а й своїм бурхливим особистим життям.

Йому навіть приписували особливі стосунки з Наомі Кемпбелл, яка брала в нього інтерв'ю.

Уго Чавес і Марісабель Родрігес Фото: Getty Images

Першою дружиною Уго Чавеса була Нансі Кольменарес, яка походила з родини робітників. У шлюбі народилися дві дочки і син. Але у Уго був тривалий роман зі шкільною вчителькою Ермою Марксман, яка допомагала Уго розробляти його боліваріанську ідеологію.

Тож пара розлучилася, а Ерма згодом випустила книжку під назвою "Чавес мене використав".

Другою дружиною Уго 1997 року стала Марісабель Родрігес. ЗМІ називали її "провінціалкою, схожою на ляльку Барбі". Офіційно розлучення оформили ще через два роки, причиною розриву назвали "розбіжність характерів".

Сама Марісабель говорила, що їй було некомфортно в розкішному президентському палаці Мірафлорес, а Чавес був незадоволений, що вона літала на президентському літаку на вечірки в Майамі і витрачала гроші в місцевих бутиках. У підсумку, коли Марісабель прибрали з посади голови Фонду дитини, вона перейшла в опозицію і люто критикувала колишнього чоловіка.

"Він намагається узурпувати владу, стати диктатором, щоб єдиновладно розпоряджатися нашими долями", — говорила Марісабель.

Після розлучення з Марісабель Уго Чавес більше не одружувався. Але у нього були численні романи. Шеф його охорони Луїс Пінеда потім випустив книгу з описом любовних пригод свого патрона. А наступник Чавеса Ніколас Мадуро 2014 року визнав, що у Чавеса були дві позашлюбні дочки.

Петро Нечас і Радка Нечас

Розлучення прем'єр-міністра Чехії Петра Нечаса також трапилося 2013 року і в Європі про нього писали всі таблоїди.

Петро Нечас і Радка Нечас Фото: Скриншот

Адже Петро і Радка прожили разом 27 років і виховали чотирьох дітей.

Нечас познайомився зі своєю дружиною ще під час навчання в коледжі, і вони здавалися ідеальною парою, тож розлучення стало несподіванкою.

"Ми намагаємося вирішити цю складну персональну ситуацію з повагою один до одного і, особливо, до наших дітей", — говорив прем'єр. Утім, 2013 рік видався для нього нещасливим, Петро Нечас пішов у відставку, коли після обшуків у його кабінеті та кабінетах його прихильників знайшли 5 мільйонів євро, а також кілька кілограмів золота.

Петро Нечас і Яна Нагева Фото: Скриншот

Незабаром після розлучення він одружився з Яною Нагевою, яка була начальником його штабу. Виявилося, що прем'єр мав із нею роман, коли він ще був одружений, але Нечас це ретельно приховував.

Андреас Папандреу і Маргарет Чант

Розлучення прем'єр-міністра Греції Андреаса Папандреу і його дружини, американки Маргарет Чант, стало одним із найскандальніших у політичному світі. Адже в 70 років Папандреу закохався в 35-річну стюардесу Olympic Airways Дімітри Ліані та покинув дружину, з якою прожив разом 38 років.

Андреас і Маргарет познайомилися в Міннеаполісі 1948 року, де він викладав у місцевому університеті. "Ми познайомилися в черзі до зубного. Це було дуже романтично", — згадувала пізніше Маргарет. Через два роки після першого побачення закохані одружилися. Маргарет стала другою дружиною Папандреу, незадовго до знайомства з нею він розлучився з першою дружиною. У них народилися четверо дітей, а сама Маргарет була вірною соратницею чоловіка.

Андреас Папандреу і Дімітра Ліані Фото: Getty Images

Але все закінчилося 1989 року, коли майже 70-річний Папандреу заявив, що розлучається. Бо закохався в 35-річну Дімітру Ліані.

У своїй книзі "Любов і сила", яку Маргарет випустила вже після смерті політика, вона розповіла, що Папандреу привів коханку до їхнього лондонського маєтку, змусивши її виїхати. А коли вона сказала, що Ліані годиться йому в дочки, Андреас заявив: "Так, хіба це не прекрасно?".

Суд оформив розлучення на підставі позову Папандреу, в якому йшлося про те, що він не жив із дружиною чотири роки.

Але історія на цьому не закінчилася. Обидві сторони робили заяви, Маргарет багато хто співчував. А коли 1994 року Папандреу зліг, усі переговори з ним проводилися через його молоду дружину, її брата і її астролога. Також народ був незадоволений її марнотратством: Дімітра побудувала величезний особняк біля Афін.

У 1996 році Андреас Папандреу помер, залишивши всі свої статки Дімітрі. У своєму заповіті він називав Дімітру своєю великою любов'ю і просив друзів захищати й оберігати її. А своїм чотирьом дітям він повідомив, що вже дав їм найголовніше — своє ім'я.

Його молодший син Нікос після похорону батька назвав Дімітру "стерв'ятником", а сама вона написала книжку "Лють Андреаса", де заявила, що в Маргарет був роман з американцем. Вона досі виступає проти дітей свого покійного чоловіка і критикує їх у соцмережах.

Сільвіо Берлусконі та Вероніка Ларіо

Вероніка Ларіо була другою дружиною Сільвіо Берлусконі і прожила з ним 30 років. Свій перший шлюб він уклав далекого 1965 року з Карлою Ельвірою Делль'Ольо, яка народила йому двох дітей.

У 1980 році Берлусконі захопився актрисою Веронікою Ларіо і одружився з нею в 1980-му. У 2009 році Ларіо подала на розлучення, прямо заявивши, що більше не має наміру терпіти нескінченні зради чоловіка. За її словами, останньою краплею стало захоплення Берлусконі 18-річною моделлю Ноемі Летицією, до якої він з'явився на день народження, пропустивши свого часу 18-річчя своїх дітей від Вероніки — Барбари, Луїджі та Елеонори.

Сільвіо Берлусконі Фото: Getty Images

Шлюб було остаточно розірвано в лютому 2014 року. Вероніка вимагала від Берлусконі аліменти в розмірі 3 мільйонів євро на місяць, оскільки за італійським законодавством колишні чоловіки зобов'язані забезпечувати колишньому подружжю той рівень життя, до якого вони звикли в шлюбі. Аліменти знизили в половину.

Вероніка Ларіо

Але Сільвіо Берлусконі належали практично всіма ЗМІ країни, тож розлучення було "брудним". Так, газета Libero публікувала фото Вероніки топлес із підписом "Невдячна актриса Вероніка". Іронічно, але саме поява Вероніки у виставі топлес і вразила Сільвіо настільки, що він у неї закохався.

Але люди підтримували Вероніку, тож рейтинг Берлусконі впав на три відсотки.

І скандальне розлучення не закінчилося з оформленням паперів, 2017 року Берлусконі домігся скасування аліментів і того, щоб Вероніка повернула йому 60 мільйонів євро, отриманих нею раніше.

Султан Брунею Хассанал Болкіах, Маріам Адбул Азіз і Азріназ Мазхар Хакім

Султан Брунею, крім того, що є султаном, ще й обіймає посади прем'єр-міністра, міністра оборони і міністра фінансів Брунею. Він знаменитий своєю величезною колекцією машин, нечуваним багатством (близько 20 мільярдів доларів) і своїми любовними історіями.

Султан Брунею з першою і тепер єдиною дружиною Фото: Instagram tmski

У султана Хассанала Болкіаха було три дружини. Його першою дружиною стала його кузина Анак Салех, яка народила йому шістьох дітей. Другою дружиною — Маріам Адбул Азіз. Вони познайомилися 1980 року, коли Маріам працювала стюардесою. У шлюбі вони прожили 21 рік і Маріам народила йому чотирьох дітей. Але 2003 року султан оголосив про розлучення. Точніше її просто перестали згадувати в ЗМІ, а її портрети прибрали з офіційних установ. Причини розлучення Хассанал не назвав. Маріам позбулася титулів і, скоріше за все, переїхала до Лондона, де навчалися її діти.

Але в султана Болкіаха була ще одна дружина. Азріназ Мазхар Хакім працювала тележурналісткою. Шлюб було укладено 2005 року.

Вона народила султану двох дітей. А 2010 року Болкіах заявив, що розлучається і з нею.

"Султан розлучився зі своєю дружиною Азріназ Мазхар Хакім, і всі королівські титули, які були привласнені колишній дружині султана, були відкликані", — заявив великий камергер Хаджі Алауддін Хаджі Абу Бакар на радіо і телебаченні Брунею.

Він сказав, що розлучення було дозволено з "особливих причин", але жодних інших подробиць не повідомив.

Тож зараз султан Брунею залишається одруженим зі своєю першою дружиною Анак, а їхній син принц Аль Мухтаді Біллах Болкіах є нинішнім спадкоємцем престолу.

Принц Чарльз і принцеса Діана

Хоч принц, а тепер і король Великої Британії Чарльз і не обіймає посаду прем'єр-міністра або президента, але він є важливою політичною персоною, впливаючи на політику своєї країни.

Принц Чарльз і принцеса Діана

І його весілля, а потім і розлучення з Діаною Спенсер стали дуже гучними подіями. Тим більше, що принцеса Діана розповіла, що в шлюбі їх завжди було троє, згадавши кохану чоловіка — Каміллу Паркер-Боулз.

З виходом в ефір серіалу "Корона" стара любовна історія знову опинилася на перших сторінках таблоїдів і, напевно, так і залишиться найскандальнішим розлученням в історії. Адже підсумок її відомий: принцеса Діана трагічно загинула в ДТП, а її колишній чоловік все-таки одружився з Каміллою. І після смерті королеви Єлизавети вона отримала титул королеви, точно обійшовши свою суперницю, яка так і не сіла на престол.

Чарльз і Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про численних коханок Сільвіо Берлусконі. Скандальний італійський політик помер у 86 років. Його постійною супутницею життя в останні роки була Марта Фасцина.