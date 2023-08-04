Тіну Кунакі вперше помітили на побаченні після розлучення з Касселем (відео)

Зірка подіумів та старший за неї на 30 років актор розірвали шлюб навесні 2023.

26-річну французьку модель Тіну Кунакі вперше помітили на побаченні після розлучення з актором Венсаном Касселем. Відео шириться в мережі.

Молода мама відпочиває на Ібіці. І напередодні зірку подіумів "зловили" місцеві папараці біля входу в заклад у компанії загадкового чоловіка. Кунакі була одягнена в напівпрозору вʼязану сукню та бежеве взуття. До образу вона додала червону сумочку у формі серця.

Модель обіймала чоловіка, а після цього вони зайшли до закладу, тримаючись за руки.

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Навесні 2023 стало відомо про розлучення моделі та старшого за неї на 30 років актора Венсана Касселя. Вони виховували спільну доньку Амазонію, яку так і не показали публіці.

Ходили чутки, що колишній чоловік Моніки Беллуччі знайшов ще молодшу кохану. Втім, офіційно Кунакі та Кассель не коментували причин свого розриву.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

Нагадаємо, Тіна Кунакі та Венсан Кассель розлучилися після 5 років шлюбу.

Також Фокус писав про трендову спідницю на 2023 рік, яку продемонструвала Тіна Кунакі.