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Наталі Портман помітили на публіці без обручки (фото)

Вікторія Ситняк
Фото: Getty Images | Наталі Портман

Знаменитість підігріває чутки про розрив з Бенджаміном Мільпʼє на фоні його зрад.

42-річну американську акторку Наталі Портман помітили без обручки на публіці. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Чорного лебедя" приїхала в Сідней, Австралія, щоб підтримати футбольний клуб Angel City, національну жіночу футбольну лігу в Лос-Анджелесі, співзасновницею якої вона є. Команда провела в Австралії майже рік, виїхавши в серпні 2021 року, і цього тижня акторка ізраїльського походження вперше повернулася в країну після їхнього від’їзду.

Вона відвідала саміт Angel City Equity Summit у культовому Оперному театрі міста.

Наталі прогулялася по знаменитій гавані Сіднея та була одягнена в сірий блейзер поверх білої сорочки. Вона додала приталені блідо-блакитні джинси та чорні замшеві туфлі, а також дизайнерські сонцезахисні окуляри "котяче око".

Волосся Портман було розпущене. Проте обручки акторки цього дня не було помічено.

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Це сталося на фоні скандалу зі зрадами чоловіка Наталі, танцюриста Бенджаміна Мільпʼє. Його помітили за поцілунками з 25-річною екоактивісткою. Втім, Портман пробачила чоловіка заради їхнього 11-річного шлюбу та двох спільних дітей.

Наталі Портман з чоловіком
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман прокоментувала зради чоловіка.

Також Фокус писав про те, що акторку помітили в сльозах на прогулянці з Мільпʼє.