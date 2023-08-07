Андре Тан назвав п'ять речей, які старять будь-яку жінку

Звичні та зручні речі іноді можуть зробити модницям ведмежу послугу. На щастя, їм є дуже стильна альтернатива.

Правильно підібрані речі можуть не лише задати настрій на весь день та продемонструвати ваші стиль і почуття смаку, а й зробити вас молодшою. Відповідно, є в гардеробі одяг, який має прямо протилежний ефект і додає навіть юній дівчині кілька зайвих років через застарілі та неактуальні, старомодні фасони. Відомий український дизайнер Андре Тан назвав речі, які краще не носити, щоб не виглядати старшими за свій вік. Якщо у вас вони є, проведіть ревізію гардероба і позбудьтеся їх.

Блузки з великою кількістю деталей і принтів

Блузки "летюча миша", з воланами, мереживами, недоречними вирізами, яскравим і кричущим принтом у трояндочки явно не підходять стильній жінці. Замість них краще купити кілька класичних сорочок, які однаково вдало поєднуються зі штанами, спідницями, джинсами.

Пришиті баски-спідниці

Спідниця-олівець з баскою, ще й під щільні колготки — моветон. Краще запасіться легкими вільними спідницями з натуральних тканин, які мають елегантний вигляд і приємні до тіла.

Облягаючі джинси

Джинси скінні — річ, що, попри модні тенденції, як і раніше люблять дуже багато дівчат і жінок. Тан згоден, що є хороші та вдалі моделі, проте радить категорично забути про джинси з потертостями та дірками на колінах.

"Базові Moms або прямі джинси та штани набагато зручніші та актуальніші!", — запевняє гуру моди.

Футболки з крикливими малюнками

Футболки з великими яскравими малюнками, на кшталт котиків, левів, корон та іншої "краси" негайно сховайте подалі.

"Залиште цей улюблений одяг для дому, якщо так його любите. Базові футболки, елегантні принти або маленькі малюнки — тільки так", — наголосив Тан.

Трикотажні кофти

Трикотажні кофти багато хто вважає зручними і практичними, проте в Андре на це свій погляд.

"Усі ці ваші нещасні роковухи, футболочки в грецьких мотивах і синтетичні футболки з рукавчиком — викидаємо. Чого око не бачить, того серцю не шкода, як то кажуть", — категоричний він. Їх можна замінити більш стильними речами.

Раніше дизайнер називав речі, які ніколи не вийдуть з моди, а також рекомендував одяг, який, попри скромний вигляд, допоможе мати стильний і дорогий вигляд.

Нагадаємо, Фокус писав, які сумки радить купувати на літо Андре Тан.