Вся правда про рослинну олію: шкода для здоров'я та корисні альтернативи

Рослинна олія викликає купу суперечок у світі здорового харчування, і багато людей, які турбуються про своє здоров'я, давно замінили її на більш корисну. Давайте розберемося, в чому винна рослинна олія, та які є альтернативи?

Ви коли-небудь замислювалися про те, як впливає рослинна олія на ваше здоров'я? Перш ніж говорити про її вплив на здоров'я, давайте розберемося, що таке рослинна олія. По суті, рослинна олія — це будь-яка харчова олія з рослин. Це досить широкий термін. Він включає олії з багатьох насінин, горіхів і бобових. Сюди входять такі олії, як рапсова, соняшникова, кукурудзяна, соєва і навіть оливкова. Про це пише PharmEasy.

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Дивовижний факт, але ще недавно рослинна олія не була такою популярною. Люди в Месопотамії, Єгипті, Інді та Китаї використовували різні рослини для видобутку олії. Але тільки у 20 столітті рослинна олія стала популярною. Це було пов'язано з новими способами виробництва олії. Не всі рослинні олії однакові. Давайте розглянемо найпоширеніші з них.

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Оливкова олія багата на мононенасичені жири, антиоксиданти і вітаміни, що робить її продуктом корисним для серця і для загального самопочуття.

Олію каноли отримують із насіння ріпаку. Вона містить корисні для організму омега-3 та омега-6 жирні кислоти, а також має високу точку димлення, що робить її ідеальною для приготування їжі та випічки.

Соняшникова олія — широко використовувана рослинна олія, відома своїм світлим кольором, м'яким смаком і високою точкою димлення. Соняшникова олія багата на вітамін Е, антиоксидант, який допомагає захистити клітини організму від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. До її складу входить хороший баланс поліненасичених і мононенасичених жирів, що робить її корисною для серця.

Як роблять рослинну олію?

Фото: Freepik

Процес виготовлення рослинної олії включає використання фізичної сили та/або хімічних речовин.

Рафіновані та нерафіновані рослинні олії

Рафіновані олії обробляються більше, щоб позбутися домішок. Ці олії легкі, не мають смаку, проте рафінація може зменшити деякі корисні поживні речовини. Навпаки, нерафінована олія піддається меншій обробці, вона зберігає більш природний колір, смак і поживні речовини, але не підходить для смаження.

Незважаючи на суперечки, рослинні олії корисні для здоров'я.

Вміст макронутрієнтів

Як і всі кулінарні олії, рослинні олії містять багато калорій і велику кількість незамінних жирних кислот.

Жирні кислоти омега-6 в рослинній олії

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Багато рослинних олій, як-от соняшникова, кукурудзяна та соєва олія, містять велику кількість омега-6. Наше тіло потребує їх, але занадто велика їхня кількість може спричинити проблеми зі здоров'ям, якщо не вживати Омега-3.

Вітаміни та мінерали в рослинній олії

Різні олії містять різні вітаміни та мінерали. Вони зазвичай містять жиророзчинні вітаміни, такі як вітамін Е, який діє як антиоксидант, захищаючи клітини від окисного пошкодження. Крім того, рослинні олії часто містять невелику кількість вітаміну К, який відіграє роль у згортанні крові та здоров'ї кісток.

Шкода рослинної олії для здоров'я

Фото: Freepik

Омега-6. Основна проблема — велика кількість омега-6. Занадто багато омега-6 і недостатня кількість омега-3 можуть провокувати виникнення хвороб серця й артриту. Щоб отримати користь із цих жирів, потрібно дотримуватися балансу. Це означає, що потрібно вживати меншу кількість продуктів з омега-6 або для балансу, більше продуктів із вмістом омега-3.

Окислення рослинних олій. У процесі зберігання олія піддається впливу температури, світла та взаємодії з киснем (тобто окисленню). Під час приготування їжі або в разі неправильного зберігання, олія може руйнуватися і створювати шкідливі сполуки, які становлять небезпеку для здоров'я.

Приготування на сильному вогні, наприклад, у фритюрі, може прискорити окислення, тому важливо знати точку димлення вашої олії.

Трансжири в рослинних оліях. Деякі рослинні олії, особливо оброблені (рафіновані) містять трансжири. Це може призвести до серцевих захворювань та інших проблем зі здоров'ям.

Ви можете вибрати більш здорові альтернативи рослинній олії високого ступеня переробки.

Олія авокадо холодного віджиму

Олія авокадо має високу точку димлення, тому її можна використовувати для високотемпературних методів приготування, таких як гриль та смаження.

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Оливкова олія Extra Virgin

Оливкова олія багата на хороші жири і речовини, які допоможуть зберегти здоров'я та молодість. У неї висока точка димлення, що означає, що на ній можна смажити, а також використовувати в салатах.

Кокосова олія першого віджиму

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Кокосова олія ідеально підходить для смаження, оскільки вона стійка до високих температур і не виділяє канцерогенів.

У вживанні рослинних олій важливо дотримуватися правильного балансу. Вживайте їх у помірних кількостях, за можливості обирайте якісніші варіанти та намагайтеся їсти різноманітну їжу.

Нагадаємо, яка рослинна олія найкорисніша: 4 найкращі варіанти

Раніше Фокус писав про те, що олія гхі — неймовірно цінний для здоров'я продукт, який шанували ще наші предки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.