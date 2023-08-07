Дієтолог назвала 5 солодких десертів, які можна їсти навіть на дієті

Дієти, які щось забороняють, не приведуть вас до довготривалого бажаного результату, адже зриви в такій ситуації неминучі. Дієтологиня Аліна Дяченко розповідає Фокусу, як не відмовляти собі у солодкому, обираючи корисні десерти.

Якщо ви любите солодке та не уявляєте свого життя без десерту, то не варто відмовляти собі у цьому. Навчіться вписувати їх у свій раціон та насолоджуватися здоровими та корисними солодощами. Дієтологиня Аліна Дяченко спеціально для Фокуса розповідає, які десерти ви з легкістю можете їсти, навіть якщо слідкуєте за харчуванням чи знаходитеся на дефіциті калорій.

Чіа-пудинг

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"Чудовим варіантом десерту може бути чіа-пудинг, у складі якого молоко чи йогурт, насіння чіа, будь-які фрукти чи ягоди на ваш смак. Якщо ви ще той ласун, можете додати мед чи натуральний сироп, наприклад, топінамбура, фініковий, агави тощо", — радить дієтологиня.

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Чіа-пудинг не лише закриє вашу потребу у смаколиках, а й матиме корисний вплив на весь організм, адже він сприяє нормалізації травної системи, знижує холестерин та зміцнює емаль.

Це той десерт, який може щоразу смакувати інакше, достатньо лише змінити один зі складників. Наприклад, ви можете його зробити на коров’ячому молоці, а можете на кокосовому або мигдалевому. Так само, щораз додаючи інші фрукти, ви отримуватимете абсолютно новий корисний десерт – пюре манго, полуниця, чорниця або банан. Також, можна іноді в чіа-пудинг додати улюблені горішки – такий варіант стане чудовим поживним сніданком.

Запечені фрукти

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"Запечені яблука або груші з сиром, горіхами, сушеними фруктами… Коли десерт вже готовий, можна також додати трохи меду або сиропу перед подачею", — говорить Аліна Дяченко.

Фрукти – солодкі, тому є чудовою альтернативою магазинним солодощам. Проте, якщо вам набридли свіжі фрукти та хочеться чогось смачненького, спробуйте їх запекти. Запечені яблука, груші або персики смакують зовсім інакше, ніж свіжі. Ви можете додати до них шматочок улюбленого сиру, горішки, насіння та полити рідким медом. А можете запечені фрукти поєднати з білим йогуртом та отримати натуральний солодкий десерт, який не нашкодить вашій фігурі та задовольнить потребу у солодкому.

До речі, печені яблука дуже корисні для вашого здоров’я. Вони налагоджують роботу ШКТ, сприяють нормалізації холестеринового обміну та понижують кількість "поганого" холестерину в крові.

Шоколадні десерти

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"На десерт ви також можете приготувати шоколадно-горіховий десерт. До густого йогурту додайте горіхову (арахісову, кокосову) пасту, розтоплений чорний шоколад та, за бажанням, фрукти, ягоди, сироп", — радить дієтологиня.

Важливо пам’ятати про те, що молочний шоколад містить багато цукру, тому, якщо ви слідкуєте за своїм харчуванням, обирайте чорний шоколад із вмістом какао не менше 60%. Проте і це не означає, що можна з’їсти цілу плитку за один раз. Додайте кілка квадратиків розтопленого гіркого шоколаду у десерт або просто посмакуйте з горнятком кави на перекус.

Випічка з "корисного" борошна

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"Якщо ви дуже любите випічку, то замініть пшеничне борошно на будь-яке інше, більш корисне, наприклад, цільнозернове, гречане. Не додавайте цукор у тісто, а їжте в прикуску з фруктами, ягодами, сметаною, йогуртом, сиропом або медом", — зазначила Аліна Дяченко.

Є люди, які з легкістю можуть відмовитись від цукерок та шоколаду, але не можуть встояти перед свіжоспеченою булочкою або хрустким круасаном. Не варто собі забороняти випічку, просто замініть інгредієнти на більш корисні.

Пшеничне борошно дуже калорійне та має високий глікемічний індекс, тому, якщо ви маєте бажання схуднути, краще не використовувати його у своєму харчуванні. Є більш корисні види борошна для приготування десертів: рисове, вівсяне, кукурудзяне борошно смакуватимуть у випічці не гірше за класичне пшеничне.

Найнижча калорійність у гречаного борошна, усього 353 ккал на 100 г, проте аж 13,6 г білка. Вироби з цього борошна мають насичений яскравий смак та легку гірчинку.

Десерти з желатином

Фото: Freepik

"Також можна приготувати різноманітні десерти з желатином або агар-агаром, де у складі можуть бути вершки, ряжанка, йогурт, фрукти, ягоди, какао, кероб", — радить дієтологиня.

Чудова альтернатива магазинним тортам та десертам! Желатин – це чистий білок, який просто необхідний нашому організму, а десерти на основі желатина не лише корисні, а й дуже смачні. Такі десерти нескладні в приготуванні, їх не потрібно термічно обробляти, а додаючи нові інгредієнти, ви зможете щоразу отримувати новий смак.

Різнокольорові повітряні десерти особливо смакують влітку, коли хочеться свіжості та прохолоди. Такий десерт стане прекрасною альтернативою магазинним пудингам або морозиву.

Вибір є завжди, ви обираєте або турботу про себе та своє здоров’я, або йдете на поводу у своїх бажань. Насправді у процесі схуднення можна харчуватися дуже смачно та різноманітно, навіть не відмовляючи собі у солодких десертах.

Нагадаємо, дієтологиня назвала 5 корисних варіантів для перекусу із найближчого супермаркету.

Раніше Фокус писав про те, що для того, щоб схуднути, потрібно змінити свої харчові звички та ретельно стежити за тим, що потрапляє у вашу тарілку. Якщо ви продовжуватимете їсти ці 7 продуктів, то навряд чи зможете швидко схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.