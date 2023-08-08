Родина Бекхемів відпочиває в Канаді на яхті (фото)

12-річна Гарпер вперше покаталася на серфі.

Вікторія та Девід Бекхем відпочивають на яхті в Канаді. Знімками літньої відпустки багатодітна мама ділиться в Instagram.

"Найідеальніші кілька днів в Мускоці з прекрасними друзями (і так, це я і водні лижі)", — написала Вікторія.

Зокрема британська співачка та дизайнерка показала, як вони катаються на серфі та водних лижах.

Для відпочинку зірка соцмереж обрала total-black образ з чорною кепкою та масивними окулярами. Тим часом Девід, який обіймав дружину для фото, був у малинових шортах, демонструючи свої численні тату.

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Родина Бекхемів відпочиває в Канаді

12-річна Гарпер також була з батьками та позувала для фото в обіймах Девіда.

А Круз показався на відео в соцмережі Вікторії, демонструючи свої навички катання на серфі.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

"Ти виглядаєш так круто", — написала зірка.

Загалом всі присутні члени родини Бекхем покаталися на серфі, а для Гарпер це був перший раз.

Девід Бекхем з донькою Гарпер Фото: Victoria Beckham/Instagram Круз Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Нагадаємо, Девід Бекхем з меншим сином та Остіном Батлером підняли повалене дерево на дорозі в Канаді.

Також Фокус писав про подвійне побачення родини Бекхем та Лео Мессі з його дружиною в Маямі.