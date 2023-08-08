Джада Пінкетт-Сміт показала нову зачіску (фото)

Знаменитості кілька років тому діагностували алопецію.

51-річна американська акторка Джада Пінкетт-Сміт продемонструвала нову зачіску. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

Дружина Вілла Сміта, яка кілька років страждає від алопеції (випадіння волосся), показала, як зуміла відростити його.

"Це волосся поводиться так, ніби намагається повернутися. Досі є проблемні ділянки, але побачимо", — написала американська знаменитість.

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Джада Пінкетт-Сміт

Підписники акторки підтримали її в коментарях до каруселі фото "До, після".

"Неймовірно красива там і там", "Чудово", "Красиво в будь-якому разі", — пишуть фоловери Джади.

Вілл Сміт та його кохана одружилися у 1997 році. Зіркова пара виховує двох спільних дітей — сина Джейдена та доньку Віллоу.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт Фото: Getty Images

На церемонії нагородження кінопремією "Оскар" навесні 2022 розгорівся скандал після того, як Вілл Сміт вийшов на сцену та дав ляпаса ведучому Крісу Року через жарт про "зачіску" його дружини. Після цього актора виключили з Американської кіноакадемії та розірвали низку угод.

Нагадаємо, Джада Пінкетт-Сміт з донькою повністю поголили голови влітку 2021.

Також Фокус писав про конфлікт навколо бійки Вілла Сміта та Кріса Рока на церемонії "Оскар-2022".