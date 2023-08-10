Як позбутись чорних цяток: 7 дієвих порад від косметолога

Якщо ви звикли видавлювати прищі, в тому числі чорні цятки на носі та підборідді, для вас погані новини. Спеціально для Фокуса, косметолог з медичною освітою Анна Круглик розповідає, чому так робити не можна, та які процедури допоможуть ефективно усунути цю проблему.

Ви помічали, що після того, як ви видавили чорні цятки, на їхньому місці за деякий час з’являються нові? Звісно, бо своїми діями ви лише розтягнули пори, вдавили все ще глибше і лише погіршили ситуацію. Як правильно діяти, та які домашні й косметологічні процедури допоможуть, Фокусу розповідає косметологиня Анна Круглик.

Косметологиня наголошує, що для того, щоб знати, як справитися з чорними цятками, потрібно розуміти причину їх виникнення. "Чорні цятки — це шкірний жир, який застряг в сальній залозі, змішавшись з мертвими клітинами став щільним, окислився, зібрав весь пил і став чорним", — каже косметологиня.

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Зазвичай, з такою проблемою стикається більшість жінок, тому намагаються швидко її усунути, вдаючись до різноманітних методів, від видавлювань до аплікаторів.

"Якщо ми будемо видавлювати чорні цятки, таким чином ми впораємося лише з наслідками проблеми й лише на короткий час. При цьому існує великий ризик отримати ще й побічні ефекти. Такі як, появу куперозу в місцях видавлювання, внаслідок травматизації судин, набряк, який буде надалі заважати відтоку шкірному себуму та спровокуємо сальні залози виробляти шкірний себум ще більше. Тому запам’ятайте, чим більше давимо, тим більше чорних цяток отримаємо, а ще в якості бонуса — нові запальні елементи", — наголошує Анна Круглик.

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Тому, в першу чергу, варто усунути причину появи цих ненависних чорних цяток, аби не мати подібних косметичних проблем. Отже, що потрібно робити аби чорні цятки не з’являлися на вашому обличчі.

Що робити вдома?

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Очищення шкіри. Потрібно регулярно очищувати шкіру, щодня зранку і ввечері, м’яким засобом для очищення шкіри обличчя. Засіб для очищення має відповідати типу вашої шкіри, не викликати подразнень та неприємних відчуттів після використання.

Пілінг. "Потрібно відлущувати мертві клітини (1 раз на тиждень за допомогою ензимного пілінгу), щоб забезпечувати відтік шкірного себуму та освітлювати чорні цятки", — радить косметологиня.

Засоби для регуляції функції сальних залоз. "Обов’язково використовуйте сироватку або крем, який містить у своєму складі авокутин, вітамін С, екстракт огірка, абрикоса, примули вечірньої. Ці компоненти допомагають регулювати функції сальних залоз", — наголошує Анна Круглик.

Що робити у косметолога?

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Атравматична чистка. "Під час цієї процедури використовуються засоби що розігрівають та розріджують шкірний себум і за допомогою пілінгів очищують пори", — наголошує косметологиня.

Атравматична + ультразвукова чистка. Атравматична чистка не розтягує пори та не здавлює шкіру, а ультразвукова чистка шкіри вважається самою щадною, завдяки тому, що вона не залишає жодних слідів на обличчі. Крім того, це абсолютно нетравматична та безболісна процедура, яка підходить навіть для найчутливішої шкіри.

Карбоксітерапія. Це неінвазивна процедура, яка допомагає омолодити обличчя, вирівняти колір, впоратись з акне, постакне, зменшити кількість чорних цяток та звузити пори. Ця процедура допомагає регулювати роботу сальних залоз та зменшити жирність шкіри.

Пілінг. Головна особливість проблемної шкіри – потовщений епідерміс, який і є причиною забитих пор та появи чорних цяток. Пілінг допомагає відлущити старі клітини шкіри та активізувати процеси регенерації клітин.

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"Залежно від стану шкіри, може бути так, що однієї процедури виявиться не достатньо. Може знадобитись, наприклад, 3-4 процедури, тому наберіться терпіння, доглядайте за своєю шкірою з любов‘ю, без травматизації! І запам‘ятайте, косметолог, який чистить мало і рідко — це майстер високого класу", — зазначає Анна Круглик.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.