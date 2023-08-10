Сальма Хаєк поділилася знімком з Пенелопою Крус та Зої Салданою (фото)
Знаменитість показала своє коло довготривалої дружби.
56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк поділилася знімком з Пенелопою Крус та Зої Салданою. Архівне фото зірка екрану показала своїм підписникам в Instagram.
"Коло любові, підтримки, можливостей та довготривалої дружби", — написала дружина Франсуа-Анрі Піно.
На фото три кінозірки лежать, обійнявшись, утворивши таким чином коло.
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На знімку Сальма Хаєк постала в білій сукні, Зої Салдана — у чорній, а Пенелопа Крус продемонструвала червоний наряд.
"Люблю нас", — написала в коментарях Зої Салдана.
А супермодель Наомі Кемпбелл залишила три смайлики у вигляді червоних сердечок.
"Браво тим могутнім жінкам, які насолоджуються успіхом інших могутніх жінок, а не намагаються їх знизити! Хай живуть друзі, які на 100% справжні, куди б їх не занесло життя", — коментують архівне фото знаменитостей фоловери Сальми.
Нагадаємо, 56-річна Сальма Хаєк показала, як приховати сивину.
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