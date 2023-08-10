Сальма Хаєк поділилася знімком з Пенелопою Крус та Зої Салданою (фото)

Знаменитість показала своє коло довготривалої дружби.

56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк поділилася знімком з Пенелопою Крус та Зої Салданою. Архівне фото зірка екрану показала своїм підписникам в Instagram.

"Коло любові, підтримки, можливостей та довготривалої дружби", — написала дружина Франсуа-Анрі Піно.

На фото три кінозірки лежать, обійнявшись, утворивши таким чином коло.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На знімку Сальма Хаєк постала в білій сукні, Зої Салдана — у чорній, а Пенелопа Крус продемонструвала червоний наряд.

Сальма Хаєк, Пенелопа Крус та Зої Салдана

"Люблю нас", — написала в коментарях Зої Салдана.

А супермодель Наомі Кемпбелл залишила три смайлики у вигляді червоних сердечок.

"Браво тим могутнім жінкам, які насолоджуються успіхом інших могутніх жінок, а не намагаються їх знизити! Хай живуть друзі, які на 100% справжні, куди б їх не занесло життя", — коментують архівне фото знаменитостей фоловери Сальми.

Нагадаємо, 56-річна Сальма Хаєк показала, як приховати сивину.

Також Фокус писав про привітання Дженніфер Лопес з днем народження від Сальми Хаєк.