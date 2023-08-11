Схуднути і не втратити м'язи: 7 фантастичних здібностей білка

Під час схуднення важливо не тільки розпрощатися із зайвими кілограмами, а й зберегти м'язову масу. І допоможе в цьому білок!

Якщо ви хочете схуднути, ви обов'язково маєте знати про чарівні властивості білка. Так, ви не помилилися — протеїн потрібен не тільки бодібілдерам або любителям тренажерного залу! Це ваш найкращий друг, коли справа доходить до втрати зайвих кілограмів. Про це пише Onlymyhealth.

Отже, чому білок настільки необхідний вашому організму, особливо, якщо ви перебуваєте в процесі схуднення.

Підвищує метаболізм

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Білок необхідний для вашого метаболізму. Коли ви їсте продукти, багаті білком, організм працює старанніше, щоб розщепити його і засвоїти всі поживні речовини. Цей процес, званий термічним ефектом їжі (TEF), збільшує метаболізм і спалює більше калорій. Таким чином, ви можете жувати курячу грудку або тофу абсолютно без почуття провини, знаючи, що це допомагає вашому тілу збільшити швидкість спалювання калорій.

Контролює апетит

Якщо ви часто відчуваєте, що ваш шлунок — бездонна яма, яка ніколи не насичується, вводьте білок! За даними Національного інституту здоров'я, продукти з високим вмістом білка допомагають довше почуватися ситими, стримуючи надокучливі муки голоду і запобігаючи переїданню.

Білок сигналізує мозку про необхідність вивільнення гормонів, які викликають відчуття ситості, допомагаючи вам досягти поставлених цілей у зниженні ваги.

Зберігає м'язову масу

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Коли ви намагаєтеся скинути зайві кілограми, останнє, що ви хочете втратити, — це набрані важкою працею м'язи. І тут знову допоможе білок. Наявність білка в раціоні допомагає зберегти суху м'язову масу під час схуднення, гарантуючи, що ви втрачаєте жир, а не м'язи. Таким чином, ви можете розгойдати своє підтягнуте тіло і відчути себе сильніше на шляху до схуднення.

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Стабілізує рівень цукру в крові

Коливання рівня цукру в крові можуть призвести до енергетичних збоїв і сильного потягу до солодкого. Але не бійтеся! Білок може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові. Коли ви споживаєте білок разом із вуглеводами, він уповільнює засвоєння цукру, підтримуючи стабільний рівень енергії та зменшуючи потяг до солодкого.

Збільшує спалювання жиру

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Білок допомагає вашому організму використовувати жир як паливо. Він активує ферменти, що розщеплюють накопичений жир, і спонукає ваше тіло використовувати жир як джерело енергії під час тренування. Отже, перед тим як вирушити в спортзал або на прогулянку, влаштуйте собі білковий перекус, щоб максимально посилити процес спалювання жиру.

Підтримує відновлення м'язів

Ви, напевно, чули, що білок після тренування необхідний для відновлення м'язів, і це дійсно так. Білок забезпечує будівельні матеріали, необхідні для відновлення м'язів після тренування. Коли ваші м'язи ефективно відновлюються, ви можете швидше повернутися до тренувань і спалити ще більше калорій.

Зменшує потяг до їжі

Нічні перекуси можуть стати головним ворогом втрати ваги. Але не хвилюйтеся, білок і тут може прийти вам на допомогу. Додайте на вечерю білкову їжу, це допоможе контролювати нічний потяг до їжі та полегшити бажання з'їсти нездорову їжу.

Отже, білок просто необхідний у процесі схуднення. Він прискорює обмін речовин, приборкує апетит й підтримує м'язи, одночасно допомагаючи ефективно скинути зайві кілограми.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.