Біллі Айліш розповіла, у яких стосунках наразі з Джессі Резерфордом
У травні 2023 зіркова пара розійшлася після пів року романтичних стосунків.
21-річна американська співачка Біллі Айліш дала рідкісний коментар про свої колишні стосунки з Джессі Резерфордом. В Instagram юна зірка сцени поділилася думками.
Артистка підтвердила, що вони з 31-річним Резерфордом все ще в хороших стосунках, попри те, що розійшлися три місяці тому.
"Лише дуже хороші друзі. Мій друг назавжди", — написала Біллі, коли шанувальники запитали її про Джессі.
А коли інший фанат запитав, чи зустрічається вона з кимось наразі, Айліш написала великими літерами: "НІ".
Вокаліст гурту "Neighbourhood" і 21-річна Біллі зустрічалися близько шести місяців, перш ніж представник Айліш підтвердив у травні 2023, що вони вирішили припинити свій роман.
Колишня пара вперше зав’язала романтичні стосунки у жовтні 2022 року.
1 листопада знаменитості офіційно підтвердили свій роман.
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У дописі Айліш включила фотографію на Геловін, на якій вона одягнена немовлям поруч зі своїм тодішнім коханим, який був одягнений у пенсіонера. Таким чином вони висміяли свою різницю у віці.
В інтерв’ю "Vanity Fair" Біллі Айліш розповіла, що вона "дуже схвильована та дуже щаслива" з ним.
Нагадаємо, як брат Біллі Айліш реагував на критику її роману з Джессі Резерфордом.
Також Фокус писав про появу Біллі Айліш на премʼєрі фільму "Барбі".