Меган Маркл сходила на вечерю в безрукавці за 250 доларів (фото)

Поки принц Гаррі перебуває в Японії, його дружина проводить час у Санта-Барбарі.

Меган Маркл сходила на вечерю без принца Гаррі. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Дружину меншого сина короля Чарльза ІІІ помітили в Санта-Барбарі в закладі Lucky’s 13 серпня 2023. Колишня американська акторка була одягнена в білу безрукавку, ціна якої становить 250 доларів, від бренду ANINE BING. Волосся герцогині Сассекської було розпущене, а до літнього образу вона додала золоті сережки-кільця.

Королівська персона зосереджено дивилася, судячи з усього, у свій телефон у компанії друзів.

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Меган Маркл

Тим часом принц Гаррі перебуває в Японії. У мережі ширяться чутки про проблеми у стосунках подружжя, оскільки вони вирішили пожити окремо.

К﻿оролівський син та зірка екрану одружилися у 2018 році. Вони виховують двох спільних дітей — сина Арчі та доньку Лілібет Діану.

У 2020 році закохані склали королівські обовʼязки та перебралися до США. Втім, після низки скандалів та непорозумінь з родичами в Європі зараз не проти помиритися з ними.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл носить аксесуар, який "контролює мозок".

Також Фокус писав про те, чому Меган Маркл не поїхала в Японію з принцом Гаррі.