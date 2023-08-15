Ірина Шейк звузила коло друзів, щоб захистити новий роман

Зірка подіумів не ризикує своїми багатообіцяючими стосунками зі спортсменом.

37-річна російська супермодель Ірина Шейк зацікавлена в нових стосунках із 45-річним квортербеком НФЛ Томом Бреді настільки, що навіть вважала за краще припинити спілкування з деякими знайомими, щоб запобігти витоку інформації про її роман. Про це пише PageSix.

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Інсайдери повідомляють, що знаменитість "звузила своє близьке коло", щоб "балакучі приятелі" не створили незручних ситуацій.

"Вона боїться, що якісь дивні чутки можуть його відлякати", — додали вони.

Чутки про роман колишньої дівчини Бредлі Купера і колишнього чоловіка супермоделі Жизель Бюндхен почали з'являтися ще в червні. Але джерела, близькі до моделі, сказали, що їхні стосунки були "суто платонічними" і вони "просто друзі".

Інші інсайдери заявили, що на весіллі Джо Нахмада і Медісон Гедрік, що відбулося на початку червня в Європі, 37-річна Шейк буквально вистежила Бреді та практично не зводила з нього очей упродовж усього святкування, яке тривало всі вихідні. Особистий асистент Ірини Шейк категорично спростував цю версію, заявивши ЗМІ, що вона "повністю вигадана".

Нагадаємо, Том Бреді та Жизель Бюндхен зустрічалися з 2007 року. У 2009 вони одружилися. У пари двоє дітей: син Бенджамін і дочка Вівіан. Також у Бреді є син від актриси Бріджит Мойнахан. Пара розлучилася минулого року.

Ірина Шейк зустрічалася з Кріштіану Роналду, а потім з актором Бредлі Купером. У 2017 році у них народилася дочка Лея.

Раніше стало відомо, що Купер не в захваті від нових стосунків своєї колишньої коханої.