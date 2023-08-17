Сайт футфетишистів запропонував Марго Роббі величезну суму за фото її ніг

Аналогічна пропозиція надійшла і Раяну Гослінгу, який зіграв Кена.

Успіх фільму Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі приніс акторці не лише значний гонорар, а й дивовижні пропозиції, що здатні ще більше поліпшити фінансове становище австралійської акторки. Як пише Daily Mail, їй обіцяють неймовірну суму грошей за те, щоб вона поділилася фотографіями своїх ніг на платформі Fun With Feet.

"Дорога Марго, мене звуть Ліз, і я заробляю тисячі фотографій ніг на Fun With Feet. Я хотіла б співпрацювати з вами у створенні натхненного Барбі контенту, який принесе нам обом мільйони. Крім того, Fun with Feet пропонує вам 250 000 фунтів стерлінгів (492 000 австралійських доларів) як стартовий бонус. Якщо я маю рацію, ми зможемо отримати вигоду з нашої схожості — і одержимості всього світу всіма речами Барбі — до нескінченності, і все завдяки нашим ногам!" — написала представниця ресурсу.

За інформацією таблоїда, аналогічний лист отримав і Раян Гослінг, який зіграв Кена. Щоправда, у скільки оцінили знімки його ніг, не повідомляється.

Пропозиція надійшла після того, як стало відомо, що Роббі заробила вже понад 50 мільйонів доларів у вигляді гонорару і бонусів після виходу фільму "Барбі" у світовий прокат. До того ж Марго є продюсером картини.

Feet Finder — це найбільший сайт, де можна продавати фото ніг. Він працює з 2019 року. Сайт зареєстрований у США, цільова аудиторія — жителі США, Канади, Великої Британії та Латинської Америки. Контент на Feet Finder призначений насамперед, звичайно ж, для футфетишистів. Для довідки: це сексуальна девіація, де об'єктом збудження є ступні — жіночі або чоловічі, залежно від орієнтації.

Платформа чимось нагадує біржу: всі користувачі діляться на селерів і потенційних покупців. Продавці або автори — це ті, хто виставляє знімки своїх ніг, призначаючи за них ціну. До здійснення угоди контент заблюрюється, а вже після платежу знімок переходить до щасливого покупця, який може милуватися ним досхочу. Контент на сайті розбитий на категорії, де можна побачити фото красивих ніг, брудних ніг, педикюру, ніг у нейлонових колготах і багато іншого.

Фото: Feet Finder

Повертаючись до фільму "Барбі", нагадаємо, що його сценарій, заснований на історії іграшок Mattel, був написаний Гретою Гервіг у співавторстві з чоловіком Ноа Баумбахом. Наразі загальна сума касових зборів стрічки перевищила 1,03 мільярда доларів.

Раніше Фокус писав, що успіх картини спонукав творців "Барбі" задуматися про продовження. Імовірно, працювати над сиквелом буде та ж команда, що і над оригінальним фільмом.