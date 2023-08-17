Дженніфер Лопес демонструє свою фігуру в коротких шортах і топі (фото)

Знаменитість була помічена під час виконання серії спортивних вправ.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свою розкішну фігуру. Знаменитість помітили під час міні-тренування на Амальфітанському узбережжі в Італії. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість виконувала спортивні вправи в білому вкороченому топі з малюнком і відповідних шортах. Свій ансамбль дружина Бена Аффлека доповнила білими кросівками і чорними сонцезахисними окулярами. Джей Ло відмовилася від макіяжу, демонструючи свою природну красу, а її темні локони були зібрані в недбалий пучок.

У якийсь момент зірку сфотографували з гантелями. Дженніфер, яка, як кажуть, тренується три-чотири рази на тиждень, має чудовий вигляд, оскільки продовжує підтримувати свою неймовірну фігуру у формі.

Минулого тижня зірка була на острові Капрі, а зовсім недавно зворушливо привітала свого чоловіка Бена Аффлека з днем народження.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес стала душею вечірки під час святкового вечора в знаменитій Taverna Anema e Core на Капрі. Зірка виконала кілька пісень для публіки.