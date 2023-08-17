Сестра Брітні Спірс лайкнула пост про її розлучення

Джеймі Лінн ризикує зіпсувати і без того крихкі стосунки зі своєю знаменитою сестрою.

32-річна сестра американської співачки Брітні Спірс, Джеймі Лінн, поставила лайк під постом ресурсу People, де повідомляється про розлучення артистки з її чоловіком Семом Асгарі, помітили журналісти Daily Mail.

На весілля Брітні не запрошувала ні сестру, ні батьків, і донедавна між ними були дуже складні стосунки, поки в ЗМІ не з'явилася інформація про примирення сестер. При цьому раніше старша сестра звинувачувала молодшу в тому, що та ніяк не допомагала їй вирватися на свободу з-під опікунства батька.

Зі свого боку Джеймі Лінн у липневому інтерв'ю Variety запевнила, що відчуває "абсолютну любов" до Брітні, але визнала, що негативна реакція, яку вона отримала від руху "Звільніть Брітні", а також уїдливі пости її старшої сестри, були для неї важким випробуванням.

"У мене немає нічого, крім абсолютної любові до кожного члена моєї родини. Якщо я чогось навчилася за минулий рік, будучи такою відкритою і відчуваючи, що часом мені доводиться захищатися, я не відчуваю, що мені потрібно щось ще сказати. Я просто маю залишити це там, де воно є, бо ці розмови мають бути особистими. Усе, на чому я можу зараз зосередитися, це мої дівчатка, мій чоловік і робота, якою я займаюся", — сказала вона в інтерв'ю про свої стосунки з Брітні.

Після цих слів вона розплакалася і сказала, що сповнена рішучості захистити своїх доньок — 15-річну Медді та чотирирічну Айві Джоан — від пильної уваги до сім'ї.

"Мені це сумно. Я не хочу, щоб моя донька почувалася так. Тому я маю сказати, що я абсолютно не дозволю своїм дітям — особливо моїй старшій доньці, на яку все це дуже вплинуло, — я не дозволю їй почуватися так у її житті. Моя сила в любові до моїх дітей і в бажанні бути впевненим, що я не поступлюся нічим, крім того, що я вважаю справжнім і правдивим. Це було важко, але, врешті-решт, подивіться, де я зараз", — наголосила Джеймі Лінн.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс розкритикувала молодшу сестру за відвертість заради піару книги.